Ranigiranje serija s najboljim ocjenama u 2025: Na prvom mjestu iznenađenje, nije ni "Stranger things" ni "Adolescence"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

"Stranger things" i "Adolescence" nisu serije s najboljim ocjenama na IMDb-u, iako se o njima neprestano pričalo

Ranigiranje serija s najboljim ocjenama u 2025 Izvor: Netflix

Sada, kada ste odgledali veliko finale hit serije Stranger things, možda biste mogli da pronađete sljedeću seriju za bindžovanje.

Znamo već da ste gledali uznemirujući Adolescence o kojem se najviše pričalo u godini za nama, kao i ekranizaciju priče koja je dobila epilog na sudu Baby Reindeer.

Sve pomenute serije se nalaze na godišnjoj listi sajta IMDb, ali s kojim ocjenama? Koje ostvarenje je osvojilo srca publike dovoljno da na prestižnoj listi dobije skoro vrhunsku ocjenu?

"Shōgun"

"Šogun"  je istorijska drama smještena u feudalni Japan oko 1600. godine, koja prati engleskog brodolomca Džona Blektorna koji se zapliće u opasne političke igre moći između moćnog daimjoa Jošija Toranage i njegovih rivala, dok je tu i misteriozna prevoditeljica Toda Mariko čiji odnosi sa obojicom mijenja sudbinu Japana, a sve to je ispunjeno autentičnim prikazom samurajske kulture, tradicije i borbe za prevlast, slično "Igri prestola".

Shogun, trejler
Izvor: YouTube

 Ova serija na popularnom sajtu ima ocjenu 9.

Slijedi je serija "Severance" sa ocjenom 8,7 i hit ostvarenje "Adolescence" sa ocjenom 8,6.

Scena sa sendvičem iz serije "Adolescence"
Izvor: YouTube/MemeYouYou OfficialChannel

Ocjenu 8,6 dele ostvarenja "Fallout" i "Bear" i "Stranger things", a 8,4 dobio je "Baby Reindeer".

Među 50 najgledanijih serija su se našle i "House of the Dragon" (8.3), "Ripley" 8.2, "3 Body Problem" 8.1, "Pluribus 8.1", "The Gentlemen" 8.1, "True Detective", 8.0, "Mr. & Mrs. Smith" 8.0, "The Boys", 8.0, "Slow Horses" 8.0, "The Diplomat", 7.9, "The Night Agent", 7.5, "Grizelda", "A killer paradox", "Bodies", "Continental", "Masters of the air", "The last airbender"; "Dark matter", "Presumed innocent", "One day", "Eric"...

