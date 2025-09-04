Prija tokom trudnoće nije pevala, a zaradila je preko milion evra: Poznato kako je uvećala bogatstvo u ilegali

Prija tokom trudnoće nije radila, a zaradila je preko milion evra: Poznato kako je pevačica uvećala bogatstvo i u ilegali

Pevačica i bivša takmičarka "Zvezda Granda", Aleksandra Prijović, juče, 3. septembra, na svet je donela devojčicu kojoj je dala ime Arija. Porođaj je protekao bez komplikacija, a mama i beba se osećaju dobro.

Povodom radosnog događaja, u jednom poznatom restoranu u Beogradu organizovano je slavlje, na kojem su se okupili najbliži članovi porodice i prijatelji. Za muzičku atmosferu bio je zadužen pevač Adil, koji je uveličao veče svojim nastupom.

Inače, Aleksandra Prijović je pre porođaja bila u medijskoj ilegali i već neko vreme nije radila. Ipak, publika, naravno, nije izgubila interesovanje za nju i njene pesme, koje su već godinama veoma slušane, posebno na platformi Jutjub.

Zaradila skoro 2 miliona evra od turneje

U prilog tome svedoči i činjenica da je na svom Jutjub kanalu za 12 godina uspela da premaši brojku od čak milijardu pregleda.

Inače, kao što je poznato, zarada od Jutjuba u proseku iznosi od 800 do 1.200 evra na milion pregleda, pa se prostom računicom dolazi do iznosa od preko milion evra zarade samo od ove platforme, ne računajući ostale striming servise, kao što su Spotifaj i Dizer, na kojima je Aleksandra Prijović takođe vrlo slušana.

Takođe, u medijima se krajem prošle godine pisalo da je Prija tokom turneje "Od istoka do zapada", od septembra 2023. do decembra 2024. godine, održala 63 koncerta širom regiona, Evrope i Amerike i zaradila čak 1.890.000 evra.

Nedavno se pisalo o tome da poslednjih godina većina muzičara posluje preko firmi ili preduzetničkih radnji jer je država Srbija pooštrila kontrole za pevače po pitanju prijavljivanja i plaćanja poreza.

Aleksandra Prijović je za 2024. prijavila ukupne prihode od 1.750.000 evra. Koncerti su joj doneli odličnu zaradu, ali je imala i velike rashode, ukupno 1.183.700 evra. Bar je tako prijavila Agenciji za privredne registre. To znači da je nakon svega Priji navodno ostala neto zarada oko 477.000 evra.

