Glumica Ursula Korbero privukla je veliku pažnju ulogom Tokio u španskoj seriji "La casa de papel".

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Ursula Korbero je rođena 11. avgusta 1989. godine u Barseloni. Interesovanje za glumu je počela da pokazuje od ranog detinjstva. Imala je samo šest godina kada se pojavila pred kamerama, na snimanju jedne reklame. Njena zapaženija uloga dolazi u 13. godini, a pohađala je časove flamenka i džeza, kao i glume i scenskog govora.

Prvu zapaženiju ulogu dobija 2002. godine, u ostvarenju "Mirall trencat", a potom su uslijedile uloge u filmovima i serijama "El Internado", "Fisica o Quimica", "Volare", "Isabel", „La embajada", "La casa de papel" i drugim.

Vidi opis Fatalna Tokio iz "La casa de papel" trudna sa kolegom: Ljubila bivšeg dečka Kajli Minog, sad čeka prvo dijete Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YT Netflix Br. slika: 8 8 / 8

Za brojne uloge u serijama i filmovima, Ursula je dobijala nagrade u Španiji, i profilisala se kao umjetnica koja se ističe u porodičnim dramama, ali i horor filmovima. Korberova je dobila prvu ulogu u seriji na engleskom jeziku 2018. godine, ali je nastavila da glumi u svojoj zemlji. Takođe se pojavila u spotu J. Bolvina, Dua Lipe i Bed Banija "Un Dia".

O njenom privatnom životu počelo je da se piše 2008. godine, kada se zaljubila u glumca Izraela Rodrigeza. Sa njim je provela dvije godine. Nakon te ljubavi, Ursula je započela vezu sa teniserom Felisijanom Lopezom. Zbog velikog pritiska javnosti, par je raskinuo posle samo pet mjeseci. Početkom 2013, viđena je sa glumcem i modelom Andresom Velenkosom, a veza je počela ubrzo nakon što je raskinuo sa Kajli Minog. Njihova ljubav trajala je skoro tri godine.

Od 2016. godine, Ursula je u ljubavi sa godinu dana starijim glumcem Čajnom Darinom, sinom poznatog argentinskog glumca i pisca Rikarda Darina, kojeg je upoznala na snimanju filma "La embajada" i sa kojim živi u Madridu. Njih dvoje sada čekaju svoje prvo dijete, što je glumica objavila na Instagramu.

"Ovo nije AI", napisala je glumica uz fotografiju na kojoj je vidljiv trudnički stomak.

Od početka svoje karijere, Ursula je vodila računa o svom izgledu i aktivno se bavila fitnesom, a svojevremeno je krasila i naslovnicu septembarskog izdanja španskog Voga. Voli modu i, kako je navela, nikada nije nosila nešto što je trenutno popularno, a da joj se to ne dopada.

"Zavisna" je od čestog menjanja frizura i boje kose. Zaljubljena je u nakit i kada putuje u druge zemlje, uvjek ga kupuje kao suvenir.

O porodici nerado govori, ali je poznato da je veoma bliska sa starijom sestrom Monikom. Mama Ester ju je rodila kada je imala samo 17 godina. Glumica majku i sestru smatra najvažnijim ženama u životu i, kaže, uvjek su joj bile podrška.

Pogledajte još njenih slika:

"Snake Eyes" je njen prvi veliki projekat posle "La casa de papel", a u pitanju je film koji je objavljen 2020. godine.

"Moj život se promijenio i osjećam se zahvalno i ponosno. Tokio će mi mnogo nedostajati, ali u isto vrijeme mislim da će zauvjek biti dio mene", rekla je glumica o ulozi koja ju je proslavila.

Uz veliku popularnost, stekla je bogatstvo, i ono se danas procjenjuje na više od tri miliona dolara.