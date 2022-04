Čuveni glumac Darko Perić pričao je o svom poznanstvu sa Željkom Obradovićem, ali i o jednom meču Crvene zvezde koji je posjetio.

Izvor: MN Press/SCREENSHOT/EUROLEAGUE BASKETBALL

Poznati glumac Darko Perić već nekoliko sezona je dio tima Evrolige i nezamenljiv je na fajnal forovima, a njegov prvi fajnal for bio je onaj u Beogradu. Tada je navijao za Luku Dončića, dok je prošle sezone čak i zapjevao sa MVP-em Vasilijem Micićem.

Sada je u intervjuu za sajt Evrolige govorio o svojoj ljubavi prema košarci, koju je "povukao" iz domovine. Jednostavno osamdesetih u Jugoslaviji ovaj sport je proživljavao svoje zlatne dane.

"Jugoslavija je posebno dobra bila u timskim sportovima, a u Srbiji je posle rata košarka bila glavni sport. Sjećam se da sam osamdesetih odrastao u Jugoslaviji, a imali smo tada sve te zvijezde poput Dražena Petrovića, Vlada Divca, Danilovića, Đorđevića, Paspalja, Kukoča, Rađe... Ne samo da su obilježili evropsku, već i američku košarku", istakao je Perić.

Glumac koji se proslavio ulogom u seriji "La Casa de Papel" ispričao je kako je, posebno devedesetih, košarka bila jedino pribježište od surove realnosti...

"Košarka je u Srbiji devedesetih bila jedini bijeg. Na kraju kada završiš školu nađeš posao, ali je posle rata ekonomija bila jako loša. I onda su svi razmišljali, ako može Divac mogu i ja, igraću košarku i probaću da uspijem", objasnio je on.

A onda je otkrio da poznaje Željka Obradovića i da vjeruje da će najtrofejniji evropski stručnjak naredne sezone zaigrati u Evroligi sa crno-bijelima.

"Znam Željka jer znam njegovu ćerku. Ona obožava umjetnost, pa smo se tako upoznali. Onda sam upoznao i Željka, a on je u Srbiji velika ličnost. Naravno da je to čovjek sa devet titula šampiona Evrope i sada vodi tim koji će vjerovatno dovesti u Evroligu naredne sezone. I to će biti sjajno", ushićen je bio čuveni glumac.

Poštuje Željka, ali su mu najveći utisak iz Beograda bili navijači Crvene zvezde! Bio je na meču Evrolige između crveno-bijelih i Panatinaikosa i oduševio se onim što je vidio. Uporedio je mečeve crveno-bijelih sa utakmicama Barselone.

"Bio sam u Beogradu nekoliko dana i pogledao sam meč Crvena zvezda - Panatinaikos u Pioniru, hali "Aleksandar Nikolić". To mi je bila prva utakmica koju sam gledao u Beogradu i bilo je nevjerovatno. Hala nije veća od Blaugrane, ali je deset puta glasnija", otkrio je on.

Ipak, nije zaobišao ni Partizan!

"Otišao sam da vidim Željka na jednom treningu Partizana, pa sam upoznao Divca, Paspalja i odveli su me na neka kultna mjesta u Hali sportova, recimo, to je mjesto puno istorije", ispričao je on.