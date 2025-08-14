Darko Perić prvi put o ulozi u hit Netflix seriji: Psovao po "naški", a srpskom pjesmom sve rasplakao

Darko Perić prvi put se osvrnuo na svoju ulogu u kultnom ostvarenju, ali je otkrio i nepoznate detalje iz privatnog života

Izvor: pritnscreen/youtube/TheKirastory

Glumac Darko Perić, koji je osvojio svjetsku publiku ulogom u planetarno popularnoj španskoj seriji "La casa de papel" emitovanoj na Netflixu, priznaje da mu takav uspjeh nekada nije bio ni u najluđim snovima. Od anonimnog umjetnika do prepoznatog lica na svjetskoj sceni, njegov put obilježili su upornost, strast prema glumi i prilika koja mu je potpuno promijenila život.

"Dok sam ja oživljavao tog lika, niko nije svjestan bio da će to biti svetski fenomen. To je bio tada jedan u nizu poslova koji sam radio. Od početka snimanja serije prošlo je skoro osam godina, od kraja prikazivanja tri godine, ali taj svjetski fenomen i dalje traje", rekao je on gostujući na TV Prva. Inače, glumac se nakon mnogo godina vratio u Srbiju kako bi pokrenuo filmski festival.

Kako je dodao, shvatio je šta se dešava kada je za nedelju dana od 15 hiljada stigao do 200 hiljada pratilaca na društvenim mrežama.

Podsjetite se kako je izgledao u "La casa de papel":

"Moć globalizacije, moć Netflixa, moć interneta, samo tako to mogu da objasnim", rekao Perić. On inače živi i radi prvenstveno u Španiji te dodaje da prije toga španske serije, koje su takođe bile odlične, nisu imale takav domet.

"Ta uloga donijela mi je dosta mogućnosti da radim internacionalne projekte što je meni bitno jer ja radim i glumim na više jezika. Nisam sanjao da mogu postiću ovakvu slavu svojim poslom. Obožavam posao kojim se bavim, ali mi nikada nije bio cilj da postanem slavan, samo da živim od svog posla", kazao je Darko Perić. Interesantno je da ga je agent zaustavio na ulici zbog neobičnog izgleda, a jedan od upečatljivih trenutaka u seriji nisu bile samo srpske psovke, već i momenat kada pjeva "Tiho noći".

Podsetite se nekih kultnih scena:

Helsinki priča srpski u La casa de papel Izvor: YouTube

Srpsi glumac napominje je uloga Helsinkija njegova najznačajnija do sada, kada je riječ o publici, ali da on ima još da radi.

"Franko Nero, koji ima preko 200 snimljenih filmova mi je nedavno rekao da još nije snimio svoju najveću ulogu", rekao je Darko. Inače, srpski glumac rodom iz Kladova "preko" je otišao pre tridesetak godina, školovao se, živio i radio u tri evropske zemlje, i ujedno obišao pola svijeta.

Interesantno je da se "zver sa Balkana", kako su ga najčešće zvali zbog uloge Helsinkija, najprije školovao da bude veterinar.

"Potičem iz skromne, radničke porodice. Roditelji mi nisu bili bogataši pa da biram šta ću studirati. Kad sam roditeljima 1995. vjerovatno jedne od od najgorih godina u ovoj zemlj, rekao da želim da upišem glumu, samo su me pogledali i rekli – ne. Već sam tad bio u Srednjoj veterinarskoj školi, van Negotina, pored manastira Bukovo. I završio sam zato studije veterine, iako se njome nikada nisam bavio. U stvari do skoro kada sam počeo da sarađujem s Fondacijom "Franc Veber" iz Švajcarske, s kojom zajedno radim filmove, a imamo i blagoslov princa Alberta iz Monaka. Sad izvlačim iz ormana tog Darka veterinara i recikliram ga u svijetu umjetnosti. Sve su se kockice nekako složile", iskren je glumac.

Pored Netfliks hita, Perić je prepoznatljiv i po radu u brojnim nezavisnim filmovima, seriji "Mar de Plástico", naslovu "A Perfect Day" u kom je igrao s Benisijom del Torom i Timom Robinsom. No, smatra da će ono najbolje tek dati.