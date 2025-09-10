Dea Đurđević ima novog dečka: Mladen Mijatović se vratio na Pink, ona progovorila o drugom muškarcu

Dea Đurđević prvi put javno progovorila je o novom dečku kojeg vešto krije od očiju javnosti.

Voditeljka Dea Đurđević, koja je bila u višegodišnjoj vezi sa kolegom Mladenom Mijatovićem, ima novog dečka.

Deina i Mladenova ljubav nije potrajala, uprkos očekivanjima javnosti da će se venčati, a nedugo nakon što je objavljeno da se Mijatović vratio na Pink televiziju na kojoj radi i voditeljka, otkrila je da ima novog dečka.

Dea je gostovala u emisiji "Da se ne lažemo", u kojoj se prisetila teške saobraćajne nesreće koju je doživela, ali i otkrila da je u vezi. Na pitanje voditelja "ko je srećnik", jasno je rekla:

"Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam.Pošto gleda sigurno misli ''kako sam hrabar i snažan''. Verovatno teba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa".

