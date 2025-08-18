Dea Đurđević se našla na meti prevaranata: Hitno se oglasila na mrežama, prijavila slučaj policiji

Voditeljka Pinka, Dea Đurđević hitno se oglasila i na društvenim mrežama uvidevši da se našla na meti internet prevaranata.

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Voditeljka Pinka, Dea Đurđević hitno se oglasila i na društvenim mrežama uvidevši da se našla na meti internet prevaranata. Njen lik, naime, iskorišćen je za prodaju izvesnog proizvoda, dok ona isti, kako tvrdi, nikada nije reklamirala.

Zbog čitavog slučaja voditeljka je rešena i da se obrati za pomoć Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

"S obzirom na to da mi je već dosta ljudi napisalo da kupuje neki proizvod zbog ove 'reklame', želim javno da kažem da je ovo apsolutna neistina i da je korišćena veštačka inteligencija", zagrmela je Dea u okviru Instagram "storija".

Dea Đurđević objava o prevari

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Tu se, međutim, nije i zaustavljala: "Slučaj će biti prijavljen Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal", jasna je bila Dea.

Đurđevićeva, inače, nije i jedina koju je "sačekala" ova neprijatnost od poznatih. Od Dragane Mirković, pa sve do izabranika Snežane Đurišić, mnogi su oni čiji je identitet zloupotrebljen, a koji su se potom i te kako izborili za dobrobit svoje publike.

Pogledajte kako je Dea uživala na odmoru na Kubi: