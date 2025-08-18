logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dea Đurđević se našla na meti prevaranata: Hitno se oglasila na mrežama, prijavila slučaj policiji

Dea Đurđević se našla na meti prevaranata: Hitno se oglasila na mrežama, prijavila slučaj policiji

Autor Marina Cvetković
0

Voditeljka Pinka, Dea Đurđević hitno se oglasila i na društvenim mrežama uvidevši da se našla na meti internet prevaranata.

Dea Đurđević se našla na meti prevaranata: Hitno se oglasila na mrežama, prijavila slučaj policiji Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Voditeljka Pinka, Dea Đurđević hitno se oglasila i na društvenim mrežama uvidevši da se našla na meti internet prevaranata. Njen lik, naime, iskorišćen je za prodaju izvesnog proizvoda, dok ona isti, kako tvrdi, nikada nije reklamirala.

Zbog čitavog slučaja voditeljka je rešena i da se obrati za pomoć Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal.

"S obzirom na to da mi je već dosta ljudi napisalo da kupuje neki proizvod zbog ove 'reklame', želim javno da kažem da je ovo apsolutna neistina i da je korišćena veštačka inteligencija", zagrmela je Dea u okviru Instagram "storija".

Dea Đurđević objava o prevari
Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Tu se, međutim, nije i zaustavljala: "Slučaj će biti prijavljen Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal", jasna je bila Dea.

Đurđevićeva, inače, nije i jedina koju je "sačekala" ova neprijatnost od poznatih. Od Dragane Mirković, pa sve do izabranika Snežane Đurišić, mnogi su oni čiji je identitet zloupotrebljen, a koji su se potom i te kako izborili za dobrobit svoje publike.

Pogledajte kako je Dea uživala na odmoru na Kubi: 

Tagovi

Dea Đurđević Reklame društvene mreže prevara

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ