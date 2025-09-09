logo
Udaje se Aleksandra Mladenović: Ostavila bivšeg pre godinu i po dana, sad pravi svadbu

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Aleksandra Mladenović navodno pravi svadbu koja će trajati 3 dana i to sa bivšim dečkom

Udaje se Aleksandra Mladenović Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_

Aleksandra Mladenović se pomirila sa bivšim dečkom ugostiteljem Darkom Dobričaninom, s kojim je raskinula prije godinu dana.

Aleksandra i Darko su nakon raskida ostali u dobrim, prijateljskim odnosima i povremeno su se čuli, sve dok on nije odlučio da je pozove na večeru u svoj restoran koji je otvorio na Dorćolu.

"Aleksandra je rado prihvatila poziv i došla je s kumom Vanjom Mijatović, koja ju je i upoznala s Darkom. Otad su se sve češće viđali i shvatili su da među njima i dalje postoje emocije koje im ne dozvoljavaju da pronađu nove partnere. Prosto, nisu mogli da krenu dalje jer ih je nešto stalno vuklo jedno ka drugom", ispričao je izvor blizak paru i dodao da su ovoga puta odlučili da nastave vezu, ali pod drugačijim uslovima.

"Sad je sve drugačije i opuštenije, a oni su prisniji nego ranije. Kad se povela priča o pomirenju, jasno mu je stavila do znanja da, ako bilo kome nešto zasmeta u odnosu, to treba odmah da kaže jasno i glasno, a ne da probleme gura pod tepih, što je bio slučaj kad su tek započeli vezu. Takođe ga je zamolila da više javno ne pričaju o vezi, iako su se proteklog vikenda zajedno pojavili na nastupu Slađe Alegro".

Izvor Informera je dodao i da Darkovo društvo obožava Aleksandru.

"Darkovo društvo obožava Aleksandru. Kad god ga vide, svi ga pitaju: "Je l' dolazi snajka?" Ljudi je doživljavaju kao skromnu, kulturnu i vrednu djevojku, bez trunke sujete i loše energije. Savjetuju ga da se oženi njome, jer se takve žene danas rijetko sreću", rekaoje izvor i otkrio da Darko ranije nije razmišljao o roditeljstvu, ali sada otvoreno priča da želi da postane mlad tata.

"Otkako su obnovili vezu, sve češće razmišlja o porodici, kaže da u Aleksandri vidi idealnu partnerku i da bi s njom mogao da zamisli život. Jedino oko čega nisu saglasni jeste vjenčanje. Ona bi radije tradicionalnu ceremoniju, dok bi Darko pravio svadbu od tri dana. Jedno je sigurno, oboje žele vjenčanje! Vidjećemo da li će ovog puta uspjeti".

(Informer, MONDO)

