Pjevačica dobila nesvakidašnji poziv, pa se pohvalila: U ruci 2.500 eura, a tek kad vidite pogled

Aleksandra se pohvalila gdje se nalazi, a svima su za oko zapali papreno skupi komadi koji su se nalazili na njoj.

Izvor: Instagram/Printscreen/aleksandramladenovic

Pjevačica Aleksandra Mladenović nedavno je dobila nesvakidašnji poziv da nastupi na jednoj privatnoj proslavi, a domaćini su se potrudili da njen dolazak bude spektakularan.

Naime, slavljenik je imao posebnu želju da Aleksandra stigne helikopterom na proslavu rođendana. Ona je rado prihvatila predlog, pa ju je letjelica odvezla pravo ispred sale gdje je bila zakazana žurka.

Prije nastupa, Mladenovićeva je objavila nekoliko fotografija pored helikoptera, a njen glamurozni stajling privukao je veliku pažnju.

Aleksandra je bila obučena u luksuzne modne komade – nosila je Valentino cipele vrijedne nekoliko hiljada eura, dok je u ruci držala "Fendi" torbu od 2.500 eura. Njen izgled upotpunio je bijeli komplet koji se sastojao od elegantne bluze i duge suknje.