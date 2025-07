NAPUSTILA GRAND, SA MUŠKARCIMA NEMA SREĆE, A SAD JE KUPILA BESNU MAŠINU KOJA VREDI KAO STAN!

Izvor za medije kaže da automobil koji je Aleksandra kupila vrijedi kao jedan stan

Izvor: Instagram/aleksandra_mladenovic_

Pjevačica Aleksandra Mladenović (31) napunila je baterije u Crnoj Gori, a po povratku u Beograd počastila se novim, luksuznim automobilom i sebi tako ispunila veliku želju.

"Aleksandra je uzela automobil marke Mercedes koji vredi kao stan u Beogradu. Dugo ga je željela i dvoumila se, a kako joj nastupa ni ovog leta ne manjka, odlučila je da je trenutak za novo vozilo" otkriva izvor i dodaje:

- Tačno je znala kakav model želi, sa vrhunskom opremom. Otišla je da ga pogleda i to je bilo to, samo se čekalo da njen automobil stigne.

Aleksandra ne krije da je svoju bijesnu mašinu sa uživanjem provozala:

"Ispunila sam sebi želju i zaista sam presrećna. Dugo sam razmišljala, radila puno, i evo, novi auto je tu. Upravo sam uzela ključeve i provozala ga po Beogradu."

Inače, Aleksandra Mladenović je napustila Grand produkciju, promijenila je saradnike i postala je aktivna na društvenim mrežama, a sada najviše na svom Jutjub kanalu.

Ovako govori o ljubavnom životu

Aleksandra Mladenović često je u žiži interesovanja javnosti zbog burnog ljubavnog života.

Iako iza sebe ima emotivne padove, Mladenovićeva ne gubi vjeru u ljubav, ali sada, kako kaže, sve posmatra iz drugačijeg ugla.

"To nisu skandali, nego moje greške, zato što sam uvijek bila iskrena da kažem: "Da, to mi je partner". Mogla sam sto puta da kažem da nisam u vezi, da mi je prijatelj, drugar, ali sam uvijek bila iskrena i to me je mnogo koštalo" rekla je pjevačica, kojoj trenutno prija samoća.

"Odlučila sam da čuvam svoj privatni život za sebe i kada budem našla pravog muškarca, kome ću da rodim djecu, onda ću reći, a možda neću ni tad! U poslednje vrijeme sve manje pričam o tome, zato što u prvi plan želim da dođe moj talenat, pjesme i sve ono oko čega se ja trudim" ispričala je potom u emisiji "Zvezde Granda - specijal".