"Ognjen i Mina čekaju djevojčicu": Voditeljka se izlanula tokom intervjua i otkrila pol bebe

Autor Dragana Tomašević
0

Ognjen Amidžić sa suprugom Minom čeka bebu, a sada je voditeljka Bojana Lazić slučajno otkrila pol

"Ognjen i Mina čekaju djevojčicu": Voditeljka se izlanula tokom intervjua i otkrila pol bebe Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi

Prije nekoliko dana je otkriveno da zaštitno lice televizije Pink, Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina Naumović očekuju drugo dijete.

Par koji je prošle godine dobio sina Peruna, šest mjeseci je krio ovu vest od medija, a sada je Ognjenova koleginica Bojana Lazić, slučajno otkrila pol.

Voditeljka Pinkovih zvijezda je, odgovarajući na pitanja o emisiji i saradnji sa Amidžićem, otkrila da par čeka djevojčicu..

"Juče sam mu čestitala. Još djevojčica, fantastično. On izgleda kao da mu je 25 godina, tako da je spreman za treće dijete. Ne kuka, spava, ne brinem se ja za Ognjena. Ima fantastičnu ženu, majku, sve je kako treba", dodala je ona.

