Željko Mitrović dovodi poznatog voditelja u Pinkove zvezde: Čelnik Pinka presjekao i donio konačnu odluku

Muzičko takmičenje "Pinkove zvezde" nakon izvjesne pauze vraća se na male ekrane, a gledaoce očekuje nova sezona od jeseni na televiziji Pink.

Vlasnik "Pinka", Željko Mitrović, prethodnih nedelja otkrivao je imena članova žirija koji će odlučivati o sudbinama kandidata, a sada je potvrđeno i ko će biti domaćin ovog muzičkog spektakla.

Voditeljsku palicu preuzeće dugogodišnje prepoznatljivo lice ružičaste televizije, Ognjen Amidžić, koji će iz nedelje u nedelju najavljivati takmičare i voditi razgovore sa žirijem.

"Takmičare na audiciji bira lično žiri, uz domaćina Amidžu!", saopštili su iz organizacije Pinkovih zvezda na društvenim mrežama.

Ceca o Viki i prelasku na Pink

Ceca je naglasila da Viki ima njenu podršku i da je ne brine mnogo što će od iduće sezone, u neku ruku, biti konkurencija.

"Kuma Viki mi je otišla na 'Pink'. Ne treba komentarisati tuđe razloge, Viki je moja kuma, pa ja znam. Podržala sam je da promijeni sredinu, nekad dođe do prezasićenja i to je sve u redu. Sve je to posao i ljudi treba da mijenjaju sredine u kojima više ne plivaju onako kako treba. Što se moje kume tiče, sve će zavisiti kako se postavi. Kako se ko postavi, tako i prođe", prokomentarisala je Ceca Ražnatović.