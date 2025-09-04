"Ne volim da se poredim": Ognjen Amidžić progovorio o Saši Popoviću, pa otkrio detalje ugovora sa "Pinkovim zvezdama"

Popularni voditelj Ognjen Amidžić otkrio je šta misli o poređenju sa Sašom Popovićem.

Ognjen Amidžić biće voditelj muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde", a sada je otkrio koja će tačno biti njegova uloga.

"Mene su zvali, ja sam se dogovorio sa producentom, onda smo bili kod Željka. Ja neću biti samo voditelj, ja ću biti spona između produkcije i žirija, kroz svoje voditeljske zadatke. Ja ću imati pravo da odlučim ko ide ili ne ide dalje. Ako bude neriješeno, ja ću da prelomim. Ne želim da otkrivam previše. Biće mi zanimljivo - rekao je Ognjen Amidžić i dodao:

"Ne volim da se poredim, Saša Popović je bio drugačiji i autor svega toga, ovo će imati elemente toga kao što je on radio, ali će biti na moj način", rekao je Ognjen Amidžić.

Ognjen Amidžić o Desingerici

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, će biti u žiriju. Ognjen ističe da je on ozbiljan biznismen i da kapira šou biznis.

"Ja ne znam ko je muzički edukovan, ali mi živimo u vremenu kada je dovoljno da dobro pjevaš i imaš kompjuter, možeš da izbaciš pjesmu na svoj kanal. Onda te niko neće pitati da li si obrazovan. Desingerica je pokazao da godinama hara. Koliko je njih samo završilo osnovnu školi i ima talenat za pjevanje. Desingerica je ozbiljan biznismen, kapira šou biznis mnogo više od mnogih koje sam ja upoznao."

O Flamingosima

"Imam jedan projekat koji je fantastičan, uspjeli smo da uz pomoć vještačke inteligencije oživimo njegov vokal, čekam samo odobrenje njegove porodice. Sledeće godine se navršava 10 godina od njegove smrti", izjavio je voditelj Ognjen Amidžić.

Flamingosi pesma Danijela

