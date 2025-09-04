logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne volim da se poredim": Ognjen Amidžić progovorio o Saši Popoviću, pa otkrio detalje ugovora sa "Pinkovim zvezdama"

"Ne volim da se poredim": Ognjen Amidžić progovorio o Saši Popoviću, pa otkrio detalje ugovora sa "Pinkovim zvezdama"

Autor Ana Živančević
0

Popularni voditelj Ognjen Amidžić otkrio je šta misli o poređenju sa Sašom Popovićem.

Ognjen Amidžić progovorio o Saši Popoviću, pa otkrio detalje ugovora sa "Pinkovim zvezdama" Izvor: pink tv / screenshot

Ognjen Amidžić biće voditelj muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde", a sada je otkrio koja će tačno biti njegova uloga.

"Mene su zvali, ja sam se dogovorio sa producentom, onda smo bili kod Željka. Ja neću biti samo voditelj, ja ću biti spona između produkcije i žirija, kroz svoje voditeljske zadatke. Ja ću imati pravo da odlučim ko ide ili ne ide dalje. Ako bude neriješeno, ja ću da prelomim. Ne želim da otkrivam previše. Biće mi zanimljivo - rekao je Ognjen Amidžić i dodao:

"Ne volim da se poredim, Saša Popović je bio drugačiji i autor svega toga, ovo će imati elemente toga kao što je on radio, ali će biti na moj način", rekao je Ognjen Amidžić.

Ognjen Amidžić o Desingerici 

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, će biti u žiriju. Ognjen ističe da je on ozbiljan biznismen i da kapira šou biznis.

"Ja ne znam ko je muzički edukovan, ali mi živimo u vremenu kada je dovoljno da dobro pjevaš i imaš kompjuter, možeš da izbaciš pjesmu na svoj kanal. Onda te niko neće pitati da li si obrazovan. Desingerica je pokazao da godinama hara. Koliko je njih samo završilo osnovnu školi i ima talenat za pjevanje. Desingerica je ozbiljan biznismen, kapira šou biznis mnogo više od mnogih koje sam ja upoznao."

Pogledajte fotografije Desingerice:

O Flamingosima

"Imam jedan projekat koji je fantastičan, uspjeli smo da uz pomoć vještačke inteligencije oživimo njegov vokal, čekam samo odobrenje njegove porodice. Sledeće godine se navršava 10 godina od njegove smrti", izjavio je voditelj Ognjen Amidžić.

Flamingosi pesma Danijela
Izvor: Youtube / Najke Mi

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ognjen Amidžić saša popović pinkove zvezde

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ