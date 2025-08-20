logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkriveno ko postaje novi Saša Popović u "Pinkovim zvezdama": Imaće ozbiljnu ulogu u muzičkom takmičenju

Otkriveno ko postaje novi Saša Popović u "Pinkovim zvezdama": Imaće ozbiljnu ulogu u muzičkom takmičenju

Autor Jelena Sitarica
0

Uloga Popovića pripala je popularnom voditelju, i on će imati zadatak da predstavlja produkciju i donese ključne odluke

Otkriveno ko postaje novi Saša Popović u "Pinkovim zvezdama": Imaće ozbiljnu ulogu u muzičkom takmič Izvor: Youtube printscreen / Zvezde Granda

Na jesen na televiziji Pink startuje novo muzičko takmičenje "Pinkove zvezde", koje već izaziva veliko interesovanje javnosti. Nakon što je otkriveno ko će sve biti u žiriju, sada se saznalo i kome će pripasti uloga koju je nekada imao Saša Popović.

Ovaj zadatak pripao je Ognjenu Amidžiću koji će zastupati produkciju i presuditi u situacijama kada žiri ne uspe da donese jedinstvenu odluku, baš kao što je to nekada radio pokojni Popović u Zvezdama Granda.

Još uvek nije otkriveno ko će voditi emisiju, ali se već sada nagađa da će Pinkove zvezde postati jedan od najatraktivnijih i najgledanijih projekata ove jeseni. Početkom septembra biće snimljene prve tri emisije, koje će imati ulogu audicija, i to u teatru Odeon. Nakon toga, takmičenje se seli u veliki studio u Šimanovcima, koji se trenutno sređuje specijalno za ovu priliku.

Kako je Željko Mitrović najavio, gledaoci mogu da "očekuju scenu kakva se do sada nije videla kod nas – impozantnu scenografiju i najmoderniju tehniku".

Dok će se u crvenim stolicama žirija naći Desingerica, Dragan Stojković Bosanac, Zorica Brunclik, Viki Miljković i Jelena Karleuša.

(Telegraf.rs/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saša popović pinkove zvezde Ognjen Amidžić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ