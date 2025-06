Ognjen Amidžić ušao u šestu deceniju: Mina pokazala djelić sa slavlja, pa mu uputila emotivne riječi

Voditelj Ognjen Amidžić juče, 17. juna, je oduvao 50 svjećica na rođendanskoj torti.

Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi

Juče je bio veliki datum za popularnog voditelja Ognjena Amidžića, koji je napunio 50 godina. Tim povodom je njegova supruga - voditeljka Mina Naumović na društvenim mrežama podijelila prizore sa intimne proslave.

Proslava se odvila u porodičnom domu, a Mini i Ognjenu su pravila društvo njihova djeca - sin Perun i Ognjenov stariji sin Mateja, sin iz njegovog prvog braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom.

Ognjen Amidžić 50 rođendan Mina Naumović i deca

Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi

Njih četvoro nisu skidali osmjehe sa lica, dok se ispred njih nalazila Ognjenova rođendanska torta. Naumovićeva se ovim povodom opredijelila za kratku, braon haljinu, koja je savršeno istkala liniju njenog tijela.

Ona je putem Instagrama uputila suprugu riječi: "Srećan ti jubilarni moje sve. Znaj da si najvoljeniji čovjek na svjetu", uz zajedničku fotografiju sa putovanja.

Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi

Ognjen je od Mine stariji 17 godina, iako niko ne bi rekao da je riječ o tolikoj razlici. Svojevremeno je otkrio da je odlučio da odnos sa Minom što više zaštiti od javnosti, kao i da kada je izbor njegove emotivne partnerke u pitanju, ima veoma visoke kriterijume koje je jako teško zadovoljiti.

"Imam jako visoke kriterijume, možda to nije opravdano, ali to jeste tako. Moja buduća partnetka mora da ima bukvalno sve", rekao je on za Blic svojevremeno, a onda se pojavila Mina.