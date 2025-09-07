logo
Zaratili Karleuša i Desingerica: Nije znala kako se zove, on je isprozivao na Instagramu

Autor Dragana Tomašević
0

Reper Dragomir Despić Desingerica i pevačica Jelena Karleuša su članovi žirija u Pinkovim zvezdama

Zaratili Karleuša i Desingerica: Nije znala kako se zove, on je isprozivao na Instagramu Izvor: Tiktok/printscreen

Prošle nedelje je počelo snimanje muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, u kojem ćemo, u ulozi žirija, gledati i Jelenu Karleušu i Dragomira Despića Desingericu.

Pjevači koji će biti dio žirija u Pinkovim zvezdama prvi put su se okupili 2. septembra u Teatru "Odeon", gdje su održane završne audicije. Već tada je došlo do prvih tenzija između repera Dragomira Despića Desingerice i pjevačice Jelene Karleuše.

Karleuša je više puta pokušavala da ga prekine, ističući da ne daje prostora ostalim članovima žirija, dok je Desingerica u nekoliko navrata prilazio i grlio je. Pjevačica je taj trenutak objavila na mreži "X" uz opis: "Uznemirujući sadržaj".

Sukob se nastavio i na društvenim mrežama, tačnije na Instagramu. Povod za novu razmjenu provokacija bio je Karleušin intervju u kojem je priznala da ne zna tačno kako se izgovara Desingeričino umjetničko ime.

"Ovog dečka Designerica, Desingerica… ne znam ni kako se kaže, ne poznajem", rekla je Karleuša, što je reper podijelio na svom profilu uz sarkastičan komentar: "Zna neko kako se kaže ovaj dečko?".

Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

Najnovije

