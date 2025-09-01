logo
Desingerica pao u trans kada je čuo ovu pjesmu: Bacao bakšiš na sve strane, pjevač ostao zatrpan parama

Autor Ana Živančević
0

Andreana Čekić i reper Dragomir Despić Desingerica častili su pjevača novcem i uživali u muzici.

Andreana Čekić i reper Dragomir Despić Desingerica častili su pjevača novcem i uživali u muzici Izvor: Kurir

Popularni reper Dragomir Despić Desingerica i pjevačica Andreana Čekić bili su gosti na jednom privatnom slavlju, gdje su se, bukvalno, zabavili do maksimuma.

Za dobru atmosferu bio je zadužen pjevač Nikola Trifić, poznat po učešću u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Tokom večeri izvodio je brojne hitove svojih kolega, a publiku je posebno oduševio kada je zapevao pjesmu kontroverznog repera.

Pogledajte

00:37
Desingerica kiti pevača parama na privatnom veselju
Izvor: Kurir
Naime, Trifić je odlučio da Desingericinu numeru "Tu*kavacc" izvede u svom, narodnjačkom stilu, a uz pratnju benda oduševio je repera do te mere da su mu ruke ubrzo bile pune novčanica.

Andreana i Desingerica izvadili su podeblji štos para i počeli da kite pjevača, koji u jednom trenutku više nije znao gdje će sa svim tim novcem. Atmosfera je dostigla vrhunac, a gosti su se od srca smijali i ludo zabavljali.

desingerica Dragomir Despić bakšiš Andreana Čekić

