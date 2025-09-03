"Od knjige nemaš ništa, bajo, samo za potpalu": Desingerica šokirao izjavom, pa isprozivao Bosanca

Dragomir Despić Desingerica je novi član Pinkovih zvezda, a u izjavi za medije je rekao šta misli o Jeleni Karleuši i Draganu Stojkoviću Bosancu

Izvor: MONDO/Ana Živančević

Danas počinju aucije za Pinkove zvezde, muzičko takmičenje koje "staje na crtu" Zvezdama Granda. U žiriju ćemo gledati Jelenu Karleušu, Zoricu Brunclik, Viki Miljković, Dragana Stojkovića Bosanca, ali i kontroverznog repera Dragomira Despića Desingericu.

Desingerica se na samom startu takmičenja bježao iza obezbeđenja, da bi potom u prvoj izjavi kao član žirija, spomenuo nove kolege.

Desingerica otkriva da je od Jelene Karleuše dobio dosta savjeta, a potom spomenuo "sukob" sa Bosancem.

"Dosta savjeta sam od nje dobio pošto je već bila dio takvog formata. Dobri smo, radimo posao,radimo za interes kandidata i televizije", rekao je Desingerica, pa potom otkrio šta će raditi kada se ne bude slagao sa odlukama kolega.

"Što bih se slagao, imam svoje mišljenje. Biće različitih kandidata - negdje ćemo se složiti, a gdje se ne složimo, ja ću biti u pravu".

Što se tiče oko sukoba mišljenja sa Bosancem, reper je rekao:

"Bajo, ja nisam u muzičko školi, ja to gledam kroz biznis i pare. Od edukacije nemaš ništa, realno, ništa nemaš od knjige, samo za potpalu", šokirao je pjevač.