logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Desingerica servirao pečenje u "Teatru"!

Desingerica servirao pečenje u "Teatru"!

Autor Elma Nurković
0

Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubijeđeni da ne može dalje.

Desingerica servirao pečenje u "Teatru" Izvor: MONDO

Desingerica počastio svoju publiku i najveće fanove novim performansom, kada je spremio pečenje za publiku u Budvi, publika kao i inače oduševljena šefom kuhinje i dobrog provoda.

Svaki put je ponovo iznenadio, te je nakon udaranja patikom u glavu, gazio ljude iz publike, bacao se u istu, rendao kačkavalj, pravio pitu, slane palačinke, karbonaru, a sada je na red došlo ni manje ni više nego pečenje!

 Reakcije su različite, dok neki osuđuju, drugi govore da ni jedan drugi estradni umjetnik ne bi podijelio pečenje sa fanovima.

"Pa čekajte ljudi, ne valja vam kad pljuje, ne valja kad pravi palačinke na glavama, evo sad pečeno prase, šta sad ne valja? Sve je podijelio publici, ja ne znam da li je i jedan estradni umjetnik dijelio pečenje na koncertu, car!", sam su neki od komentara.

Reper redovno nastupa na crnogorskom primorju i ističe da je zadovoljan brojem ljudi na njegovim nastupima, a atmosfera i nastup nikoga ne ostavljaju ravnodušnim!

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Dragomir Despić desingerica teatro Budva klub Teatro pečenje nastup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ