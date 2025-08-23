Desingerica servirao pečenje u "Teatru"!

Desingerica je postao poznat po nesvakidašnjim nastupima, a kada pređe granicu, svi su ubijeđeni da ne može dalje.

Desingerica počastio svoju publiku i najveće fanove novim performansom, kada je spremio pečenje za publiku u Budvi, publika kao i inače oduševljena šefom kuhinje i dobrog provoda.

Svaki put je ponovo iznenadio, te je nakon udaranja patikom u glavu, gazio ljude iz publike, bacao se u istu, rendao kačkavalj, pravio pitu, slane palačinke, karbonaru, a sada je na red došlo ni manje ni više nego pečenje!

Reakcije su različite, dok neki osuđuju, drugi govore da ni jedan drugi estradni umjetnik ne bi podijelio pečenje sa fanovima.

"Pa čekajte ljudi, ne valja vam kad pljuje, ne valja kad pravi palačinke na glavama, evo sad pečeno prase, šta sad ne valja? Sve je podijelio publici, ja ne znam da li je i jedan estradni umjetnik dijelio pečenje na koncertu, car!", sam su neki od komentara.

Reper redovno nastupa na crnogorskom primorju i ističe da je zadovoljan brojem ljudi na njegovim nastupima, a atmosfera i nastup nikoga ne ostavljaju ravnodušnim!