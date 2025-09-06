"Upoznao je moje roditelje, a onda počeo da me dodiruje": Pjevačica otkrila da ju je menadžer napastvovao u kolima

Pjevačica Jelena Jović u ispovijesti otkrila kako je menadžer pokušao da je napastvuje u kolima, ali i zašto se povukla sa scene

Izvor: YouTube/Jelena Jovic

Pjevačica Jelena Jović otvoreno je progovorila o traumatičnom iskustvu koje ju je, kako kaže, zauvijek promijenilo. Na početku karijere vjerovala je da je pronašla pravog čovjeka koji će joj pomoći da uspije. Umjesto toga, doživjela je poniženje i pokušaj manipulacije.

"Upoznala sam tog menadžera preko zajedničkih prijatelja. Djelovao je ozbiljno, čak je došao kod mene kući i upoznao moje roditelje. Sve je djelovalo profesionalno i sigurno. Onda je jednog dana rekao da bi trebalo da odemo u Beograd, da mi otvori neka vrata i upozna me s važnim ljudima iz industrije", rekla je Jelena i otkrila da se put u Beograd pretvorio u noćnu moru.

"Odveo me je u stan u kom su bili jedna jako poznata pjevačica i jedan istaknuti novinar. Taj novinar me je samo odmjerio i rekao: ‘Može da prođe… izgleda fatalno.’ Bila sam zbunjena, ali sam ćutala, bila sam premlada da shvatim šta se dešava".

Ono što je usledilo u kolima ostavilo je trajne posljedice.

Izvor: YouTube/Jelena Jovic

"Čim smo seli u auto, počeo je da me spopada. Pokušao je da me dodiruje, govorio kako sam ‘sada na testu’ i da treba da pokažem koliko sam spremna da idem do kraja za svoju karijeru. Samo sam ga pogledala i rekla mu: ‘Nikad u životu ne bih bila s tobom, ni zbog karijere ni zbog ičega", ispričala je Jelena za Grand.

"Počeo je da viče na mene, vrijeđao me, rekao mi je da sam ‘glupa guska’ i da bih svaka druga na mom mjestu bila zahvalna. Rekao je: ‘Da znaš koliko djevojaka moli za ono što sam tebi ponudio!’

Nije mogla da izdrži, otvorila je vrata i izašla iz auta nasred ulice.

Izvor: YouTube/Jelena Jovic

Jelena priznaje da ovo nije bila jedina situacija zbog koje je kasnije riješila da se na neko vrijeme povuče iz javnosti.

"Bilo je i lijepih i ružnih trenutaka. Jedan čovjek me je čak ucjenjivao da spavam sa popularnim pjevačem, ubjeđivao me da je to normalno. Tada sam shvatila da mnogo toga u ovom svijetu nije onako kako izgleda. Bila sam mlada, izgubljena, ali sam znala da ne želim da idem tim putem", istakla je pjevačica.

Iako je, kako kaže, izabrala teži put, nikada se nije pokajala.

"Poručujem svim mladim djevojkama koje žele da se bave muzikom- budite dostojanstvene! Ne pristajte na kompromise koji vas kasnije mogu skupo koštati. Ja sam možda sporije gradila karijeru, ali zato danas mirno spavam. A to nema cijenu".

(Grand, MONDO)