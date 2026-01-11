Tri skijaša poginula u dvije jezive nesreće u Francuskoj.

Izvor: Youtube/Physics Today/Screenshot

Dva francuska skijaša poginula su danas u sniježnoj lavini u Val d'Izeru, u regionu Savoja, u Francuskoj, dok je treća žrtva stradala u još jednoj lavini u istom regionu, saopštila je turistička služba odmarališta.

Lavina u Val d'Izeru aktivirala se u području poznatom kao "Izgubljena dolina", na suprotnoj strani Belvarda, zatrpavši dvojicu skijaša ispod 2,5 metara snijega.

Prema izvještaju, skijaši nisu bili opremljeni uređajima za lociranje, pa su pronađeni zahvaljujući mobilnim telefonima.

Spasioci su uspjeli da dođu do njih, ali uprkos intervenciji ljekara i spasilačkih timova, skijaše nisu mogli da spasu.

Turistička kancelarija navodi da se lavina aktivirala u kanjonu u obliku lijevka, zbog čega skijaši nisu mogli da pobjegnu.

Spasioci su morali detaljno da pretražuju područje dimenzija 10 puta 15 metara kako bi locirali poginule.

Meteo-Franc je prethodno upozorio na visok rizik od lavina u Alpima za subotu i nedelju, posebno van obilježenih skijaških staza, pozivajući na izuzetnu opreznost.

(Figaro/MONDO)