Trudna pjevačica koju su spajali sa Duškom Tošićem: Krila partnera, sada sve objavila javno, blista od sreće

Autor Đorđe Milošević
0

Ina Gardijan skriva svoj privatan život od očiju javnosti, a sve do sada se nisu znali detalji o trudnoći.

Trudna pjevačica koju su spajali sa Duškom Tošićem Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Instagram/inagardijan/printscreen

Pjevačica Ina Gardijan (33) podelila je sa svojim pratiocima najlepše životne vijesti, da je drugom stanju i da će uskoro postati majka. Sa svojim izabranikom čeka prvo dijete, a radosnu novost otkrila je na Instagramu.

Ina je objavila zajedničke fotografije sa partnerom, a uz njih je kratko napisala: „1+1=3“, jasno stavljajući do znanja da im stiže prinova.

Ovo je misteriozni partner Ine Gardijan:

Na slikama Ina blista u braon haljini pripijenoj uz tijelo, a trudnički stomak se već nazire. Čestitke i poruke podrške ubrzo su počele da pristižu sa svih strana.

Ina o aferi sa Duškom Tošićem

Pjevačica Ina Gardijan prošle godine našla se u centru pažnje zbog navoda da je bila s mužem Jelene Karleuše, fudbalerom Duškom Tošićem.

Ovim povodom je reagovala i Jelena Karleuša i demantovala ove navode, a isto je i pjevačica Ina Gardijan, i rekla da je "snimak na kojem se vidi s Tošićem nastao na jednoj proslavi na kojoj je nastupala".

"Duška poznajem imamo zajedničko društvo, on mi je drug. Neko je na društvenim mrežama nešto napisao i onda se pisalo o tome. Tu nije poenta u meni, njega su povezivali sa mnogim djevojkama. Bila sam u šoku kada sam vidjela, to je izmišljena priča", rekla je Ina za Hajp televiziju.

Duško Tošić pjevačica trudnoća

