Jedna od najbogatijih Srpkinja prvi put pokazala cijelu porodicu: Bivša Modelsica krstila djecu u Ostrogu:

Ivana Berendika tajno je posjetila Crnu Goru gdje je uživala sa porodicom Đoković.

Izvor: Instagram/Printscreeen/Ivanaberendika

Ivana Berendika, nekadašnja članica popularne grupe Models, prije nekoliko godina postala je jedna od najbogatijih Srpkinja kada se udala za osnivača Gugla, milijardera Tomasa Jermoluka, sa kojim je dobila blizance.

Bivša pjevačica danas živi povučeno, daleko od očiju javnosti, pa se o njenom privatnom životu veoma malo zna. Ipak, sada je iznenadila pratioce kada je na Instagramu podijelila posebne trenutke sa krštenja svojih mališana – ćerke Zoi Mej i sina Kai Nikole.

Ivana je odlučila da krsti djecu u manastiru Ostrog, jednom od najznačajnijih duhovnih mjesta u Crnoj Gori. Za svečanu priliku cijela porodica obukla se u bijelo, a upravo je ovo bio i prvi put da je ponosna mama objavila fotografije svoje djece, a slavlju su prisustovali i Đokovići.

Nakon svečanog čina krštenja, porodica i najbliži prijatelji okupili su se na intimnoj večeri na bajkovitom imanju na ostrvu Gospa od Milosti.

"Nisam maštala o princu"

Ivana se za Tomasa udala 2005. godine na Bahamima, a djecu mu je podarila 2016. godine. Njih dvoje već dve decenije u skladnom su braku, a na poslovnom planu nižu brojne uspjehe. Inače, suprug je od nje stariji 20 godina.

"Nisam bila od onih djevojčica koje su maštale o princu na bijelom konju. Čini mi se da sam uvjek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala. Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima", rekla je jednom prilikom i dodala:

"Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala dvadeset pet i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim", rekla je Ivana.

