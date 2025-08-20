Anđela je osvojila Balkan pjesmom "Ima li nade za nas" pa nestala: Nakon 25 godina se vratila na scenu i oduševila sve

Hrvatskoj pjevačici predviđali su veliku karijeru u Hrvatskoj, no svoj život nastavila je u Luksenburgu

Prije gotovo 25 godina, lijepa Anđela Zelić osvojila je region hitom "Ima li nade za nas“ i "Kad se srce spotakne", a duet sa Draženom Zečićem i dan-danas je jedan od najslušanijih.

Ipak, nakon velikog uspjeha, pjevačica se povukla iz javnog svijeta, udala se, i dobila troje djece, a već desetak godina živi u Luksenburgu.

Sada je odlučila i da prekine dugu pauzu i da se vrati na scenu, predstavivši publici prvi singl pod nazivom "Spora ljubav".

Spot za pjesmu snimljen je na Čiovu i u Splitu u režiji Marija Jelića, a pjesma je uvod u niz novih numera na kojima Anđela trenutno radi u studiju. "Sporu ljubav" uskoro će uživo izvesti i pred publikom u Luksemburgu, gdje već desetak godina živi.

"Trenutno sam najviše posvećena jubilarnom, desetom po redu, predbožićnom koncertu Anđela & Friends, koji će se održati 29. novembra u prestižnoj filharmoniji u Luksemburgu. Biće to pravi praznik muzike, sa divnim programom i gostima, savršen početak adventa " otkriva pjevačica.

Ona se osvrnula i na veliki hit koji ju je proslavio.

" "Ima li nade za nas" je pkesma koja zauzima posebno mkesto u mojoj karijeri. I ovog lketa i jeseni pridružiću se Draženu na nekoliko njegovih koncerata, što mi uvkek predstavlja veliku čast i zadovoljstvo " dodaje Anđela.

