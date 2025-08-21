"Sa 18 godina sam doživjela šlog": Učesnici "Grandovog" takmičenja poginuo otac, prošla je kroz pravi pakao

Olivera Theissen podijelila je svoju potresnu životnu priču, ali i otkrila gdje pronalazi snagu i inspiraciju za dalje.

Finalistkinja muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“ Olivera Theissen osvojila je brojne simpatije nastupima punim emocija, a mnogi ne znaju da se iza ove raspoložene zgodne dame krije teška životna priča puna ličnih tragedija.

Olivera je rano ostala bez oca koji je tragično nastradao, a ova porodična trauma pokrenula je kod nje ozbiljno srčano oboljenje koje je tinjalo u njenom tijelu godinama.

"Dok sam bila mala jako sam plakala, imala sam srčanu manu, to niko nije znao, na kraju smo to operisali. Zbog toga sam jako plakala i svi su me nazvali tim nadimkom 'Piskava'. Rođena sam sa tom manom za koju nisam znala do 18. godine. Otac mi je poginuo kada sam imala 16 godina. To sa ocem me jako potreslo, sa 18 godina sam doživjela šlog i tada sam saznala za problem sa srcem", rekla je Olivera za Grand.

Ona se sa suzama u očima prisjetila momenta kada je njen otac stradao i otkrila da je to tragedija koja je obilježila njen život.

"Tata je umro na mnogo ružan način. Nije se ubio i nije bio samo sudar, stradao je na mnogo težak način. Kada se tako ružne stvari dese, to se nikad ne zaboravlja. To je bilo na vijestima, svi su to znali. On je imao kafanu i zbog toga sam ja prestala da pjevam naše pjesme, nisam mogla više ni da ih slušam ", kazala je pjevačica i otkrila da zbog ove tragedije sve do učešća u šouu Žike Jakšića nije izvodila domaće pjesme.

Iako je prošla jako težak životni period jako mlada, Olivera je danas vedra i nasmijana osoba kojoj je kako kaže jedino muzika pomogla da zaliječi rane.

"Najveća terapija za mene je muzika, ona me je spasila. Pjevala sam, išla sam na turneje, to mi je dalo samopouzdanje i promijenilo mi je život. Imala sam i velike koncerte, i kada sve to radi, čovjek osjeća mir. Najveći nastupm bio je u Austriji gdje sam pjevala pred 100.000 ljudi, to je za mene bilo posebno, šta će mi neka druga terapija", ispričala je Olivera koja joj je nakon učešća u jednom talent šouu umalo otišla i na Evroviziju kao predstavnica Njemačke.

Nakon života u Njemačkoj gde je odrasla i deset godina života u Americi, Olivera se prije nešto više od godinu dana vratila u rodni Beograd.

"Razvela sam se u 33 godine, i to je za mene bio jedan vid oslobođenja. Bila sam najsrećnija što sam sama, i što nema ko šta da mi kaže. Tad sam zapravo počela da živim i osetila koliko sam jaka i sposobna žena", ispričala je Olivera.