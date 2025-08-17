logo
Čeda Čvorak častio kafanu kad mu je sin raskinuo sa ovom pjevačicom: Skandalozna izjava muzičara

Autor Đorđe Milošević
Čeda je bez zadrške progovorio o rijaliti učesnici i pjevačici koja je ujedno bila i član grupe "Luna".

Čeda Čvorak častio kafanu kad mu je sin raskinuo sa ovom pjevačicom Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevač Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak, otvoreno je govorio o vezi svog sina sa pjevačicom i bivšom rijaliti učesnicom Ivanom Krunić, koja je ujedno bila i članica njegove grupe.

On je istakao da ne može sa potpunom sigurnošću da kaže da li je Ivana bila nevjerna njegovom nasledniku, ali je priznao da mu je laknulo kada je njihova romansa došla kraju. 

"Kako je to mogu da znam. Misliš da sam ja vidio nešto? Oni su raskinuli nekoliko mjeseci posle mog razvoda kad sam ja imao konfuziju života tako da sam ja dobio samo informaciju", rekao je Čeda.

Toliko se obradovao raskidu da je, kako kaže, počastio cijelu kafanu.

"Ne znam kako će ovo zvučati, dva dana sam čašćavao koga god sam vidio u kafiću. Nisam rekao zašto samo sam čašćavao, jel ti se sviđa taj odgovor? Eto toliko šta mislim o toj vezi i njenom prisustvu u mojoj porodici", zaključio je Čeda za "Hype".

