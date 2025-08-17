Čeda je bez zadrške progovorio o rijaliti učesnici i pjevačici koja je ujedno bila i član grupe "Luna".

Izvor: Kurir TV screenshot

Pjevač Čedomir Rajičić, poznatiji kao Čeda Čvorak, otvoreno je govorio o vezi svog sina sa pjevačicom i bivšom rijaliti učesnicom Ivanom Krunić, koja je ujedno bila i članica njegove grupe.

On je istakao da ne može sa potpunom sigurnošću da kaže da li je Ivana bila nevjerna njegovom nasledniku, ali je priznao da mu je laknulo kada je njihova romansa došla kraju.

"Kako je to mogu da znam. Misliš da sam ja vidio nešto? Oni su raskinuli nekoliko mjeseci posle mog razvoda kad sam ja imao konfuziju života tako da sam ja dobio samo informaciju", rekao je Čeda.

Vidi opis Čeda Čvorak častio kafanu kad mu je sin raskinuo sa ovom pjevačicom: Skandalozna izjava muzičara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ivanakrunic Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/bane_colak Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/bane_colak Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: YouTube/printscreen/Zadruga Official Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 9 9 / 9 AD

Toliko se obradovao raskidu da je, kako kaže, počastio cijelu kafanu.

"Ne znam kako će ovo zvučati, dva dana sam čašćavao koga god sam vidio u kafiću. Nisam rekao zašto samo sam čašćavao, jel ti se sviđa taj odgovor? Eto toliko šta mislim o toj vezi i njenom prisustvu u mojoj porodici", zaključio je Čeda za "Hype".