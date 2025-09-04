logo
Sofija Milošević pozira mokra i nauljena: Pucaju obline u najbezobraznijem kupaćem, a onda je skinula gorinji dio

Autor Marina Cvetković
0

Novi kadrovi manekenke Sofije Milošević debelo su preznojili njene pratioce, koji nisu znali koju fotku prije da gledaju

Sofija Milošević pozira mokra i nauljena: Pucaju obline u najbezobraznijem kupaćem, a onda je skinul Izvor: Insstagram/sofijamilo

Partnerka srpskog fudbalera Luke Jovića, Sofija Milošević, u poslednje vreme objavama na mrežama diže ogromnu prašinu, a poslednje fotografije koje je podijelila sa pratiocima učinile su da mnogima padnu vilice.

Lijepa manekenka objavila je seriju slika na kojima pozira u zelenom kupaćem, a bujne obline bile su u prvom planu.

U jednom trenutku, ona je ostala u toplesu, a fotke su se brzinom svjetlosti proširile po mrežama.

Na ljepotu manekenke malo ko je mogao da ostane ravnodušan.

Komentari nisu izostali: 

"Au, vau", "Boginjo", "Pukao akvarijum", "Bože, koliko si lijepa", "Nestvarna", Izgledaš nikad bolje", "Nije mi dobro", pisali su podjednako i muškarci i žene.

