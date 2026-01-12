Ujutru u Surčinu pronađeno je tijelo muškarca starog oko 40 godina sa vidljivim povredama. Policija sumnja na nasilnu smrt, a uviđaj je u toku dok se čeka obdukcija koja će utvrditi uzrok smrti i identitet nesrećnog čovjeka.

Tijelo muškarca starog oko 40 godina pronađeno je danas u jutarnjim časovima u kući u Surčinu. Prema prvim informacijama, telo nesrećnog čovjeka prekriveno je povredama u vidu podliva, a sumnja se da je smrt nastupila nasilno.

Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt, a na licu mjesta nalazi se i policija koja obavlja uviđaj.

"Nesrećni muškarac star je oko 40 godina, a njegovo tijelo prekriveno je podlivima. Zbog toga policija sumnja na nasilnu smrt, ali će obdukcija tačno utvrditi kako je smrt nastupila", izjavio je izvor blizak istrazi.

Tijelo muškarca poslato je u Institut za sudsku medicinu na obdukciju kako bi bio utvrđen njegov identitet, kao i tačan uzrok smrti nesrećnog čovjeka.

U toku je rad na utvrđivanju identiteta nesrećnog čovjeka, kao i provjeravanje okolnih nadzornih kamera sa kuća u blizini, a o svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo. Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

