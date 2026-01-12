Haljina sa Zlatnog globusa zasijenila dodjelu nagrada: "Neka joj neko kaže da nema više 25"

Ako je neko bio najzapaženiji na dodjeli Zlatnog globusa, to je Dženifer Lorens koja je izborom haljine pokrenula lavinu reakcija.

Dženifer Lorens (35) bila je jedno od najzapaženijih lica na ceremoniji dodjele Zlatnog globusa 2026. godine u Los Anđelesu. Razlog? Njen modni izbor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Poznata glumica pojavila se na crvenom tepihu u izuzetno smjeloj kreaciji koja je postala glavna tema večeri i pokrenula burne rasprave na internetu.

Haljina, djelo Sare Barton za modnu kuću "Živanši", izrađena je od gotovo nevidljivog materijala, ukrašenog diskretnim cvetnim motivima u nijansama roze, zelene i boje slonovače. Iako je Lorensova, majka dvoje djece, samouvjereno pozirala pred fotografima, ovako provokativno izdanje nije naišlo na jednoglasno odobravanje.

Internet podijeljen oko njenog izgleda

Mnogi smatraju da ova haljina ne priliči ženama koje imaju 35 godina.

Društvene mreže ubrzo su se pretvorile u bojno polje mišljenja. Dok su jedni slavili njenu hrabrost i stil, drugi su bili znatno kritičniji. Pojavili su se komentari poput: "Zar opet providne haljine?" ili "Vrijeme je da prihvati da više nema dvadeset i kusur godina". Bilo je i onih koji su tvrdili da glumica deluje iscrpljeno. Ipak, njeni fanovi nisu ostali tihi. Mnogi su istakli da izgleda moćno, elegantno i samouvjereno kao rijetko ko.

Duhovit odgovor bez zadrške

Provokativno izdanje Dženifer Lorens naišlo je na brojne kritike na internetu.

Dženifer Lorens se, u svom prepoznatljivom stilu, našalila na sopstveni račun u razgovoru za ET. Na pitanje da li planira da ide na žurku nakon ceremonije, kroz smijeh je rekla da ostaje jer je već "skoro gola", pa ne vidi razlog da ide kući. Dodala je i da bi njeni sinovi vjerovatno bili srećniji da je večeras ostala s njima, a ne na crvenom tepihu.

