Postupajući po međunarodnoj potjernici raspisanoj od strane NCB Interpola Podgorica, policijski službenici Savezne Republike Njemačke su lišili slobode turskog državljanina G.M.C. (22).

Imenovani se potražuje na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici od 8. jula 2025. godine, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivično djelo otmica maloljetnika, saopštili su iz policije.

Takođe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su na teritoriji te opštine locirali i lišili slobode kosovskog državljanina I.A. (45).

Imenovani se potražuje od strane organa za sprovođenje zakona Kosova radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od jedne godine, izrečene od strane Osnovnog suda u Mitrovici, zbog izvršenog krivičnog djela laka tjelesna povreda.