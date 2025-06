Sofija Milošević pretukla djevojku: Čupala je za kosu, manekenka krenula da šutira da se odbrani

Manekenka Sofija Milošević otkrila zanimljive detalje iz djetinjstva.

Izvor: MN Press

Sofija Milošević uspješna je manekenka i vlasnica brenda odjeće, ali i lepotica koja se svojevremeno potukla u školskom dvorištu.

Sofija se u potkastu prisjetila jedne situacije iz detinjstva. "U to vreme je bila fora da se svi skupimo ispred škole i navijamo za one koji se tuku. Tog dana je trebalo da se potučem sa djevojčicom, mislila sam da će da me prebije, jer je bila ogromna, ali sam je na kraju pretukla", rekla je Sofija i nastavila:

"Sjećam se toga i dan danas. Ostala deca su bila oko nas, svi su gledali i navijali. Uhvatila me je za kosu, a ja sam nju krenula da šutiram. Imala sam tu prednost, jer sam se stalno tukla sa bratom. Treniram boks i stvarno imam nenormalno jak udarac. Trener mi je rekao da udaram kao muško", rekla je Sofija.