Pet ljudskih glava obješeno je o konopce sa natpisom koji prijeti navodnim iznuđivačima. Policija Ekvadora povezuje zločin sa sukobima narko-kartela koji se bore za kontrolu šverca droge.

Pet ljudskih glava pronađeno je kako vise sa konopaca na turističkoj plaži na jugozapadu Ekvadora, saopštila je policija, dok se zemlja suočava sa novim talasom nasilja povezanog sa trgovinom drogom.

Fotografije koje su objavili ekvadorski mediji prikazuju krvavu scenu. Pored odsječenih glava nalazio se natpis sa pretnjom, usmjeren ka navodnim iznuđivačima koji reketiraju ribare u maloj ribarskoj luci Puerto Lopez.

Konopci su bili pričvršćeni za drvene stubove zabijene u pijesak na plaži. Prema policijskom izvještaju, incident je povezan sa sukobom između kriminalnih grupa. Vlasti kažu da su aktivne mreže trgovine drogom u tom području povezane sa transnacionalnim kartelima, koji koriste ribare i njihove male čamce za ilegalne aktivnosti.

Borba za teritoriju i kontrolu ruta za šverc droge podstakla je niz nasilnih incidenata u provinciji Manabi, gdje se nalazi Puerto Lopez, piše Asošijejted pres.

Policija je u subotu objavila da je sprovela pojačane kontrole i nadzorne operacije u Puerto Lopezu, u okviru vanrednog stanja koje je na snazi u devet od 24 provincije te andske zemlje, uključujući Manabi. Vanredno stanje ima za cilj da obuzda eskalaciju nasilja, posebno u priobalnim područjima, i uključuje ograničenja određenih građanskih prava.

Mere bezbijednosti u Puerto Lopezu su dodatno pojačane nakon što je šest ljudi ubijeno u masakru prije dvije nedelje. Tri dana kasnije, u još jednom oružanom napadu u gradu Manta, takođe u provinciji Manabi, ubijeno je još šest ljudi.

Ekvador je već više od četiri godine zahvaćen talasom nasilja, otkako je postao logističko središte za skladištenje i distribuciju droge koja uglavnom ulazi u zemlju preko sjeverne granice sa Kolumbijom i južne granice sa Peruom.

Prema zvaničnim podacima, 2023. je bila najnasilnija godina u istoriji Ekvadora, sa više od 9.000 ubistava, što je nadmašilo prethodni rekord iz 2023. godine, kada je zabilježeno 8.248 smrtnih slučajeva.