Posljednji rezultati fizičko-hemijskih analiza vode na izvorištu Mareza pokazuju blago povećanu zamućenost vode, saopštili su iz podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija.
"Preporučuje se da se voda prokuva prije upotrebe ili da se koristi bezbjedna alternativa, tj. voda iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja", naveli su u saopštenju.
Poručuju da će o svim eventualnim promjenama potrošači biti pravovremeno obaviješteni.