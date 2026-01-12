Preporučuje se da se voda prokuva prije upotrebe ili da se koristi bezbjedna alternativa, tj. voda iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Posljednji rezultati fizičko-hemijskih analiza vode na izvorištu Mareza pokazuju blago povećanu zamućenost vode, saopštili su iz podgoričkog preduzeća Vodovod i kanalizacija.

"Preporučuje se da se voda prokuva prije upotrebe ili da se koristi bezbjedna alternativa, tj. voda iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja", naveli su u saopštenju.

Poručuju da će o svim eventualnim promjenama potrošači biti pravovremeno obaviješteni.