Ognjen Amidžić zatečen nakon saznanja da se njegova bivša vjerila: Danijela pokazala prsten, uslijedila reakcija

Danijela Dimitrovska i Jevrem Kosnić vjerili su se poslije dvije godine zabavljanja, a njen bivši muž, naš poznati voditelj Ognjen Amidžić, sada je dao komentar.

Manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska uskoro staje na ludi kamen. Njen partner, Jevrem Kosnić, zaprosio ju je nakon dvije godine veze, a ona je radosnu vijest podijelila na Instagramu, pokazujući skupocjeni vjerenički prsten.

Njen bivši muž, naš poznati voditelj Ognjen Amidžić, sada je dao komentar, a vest o veridbi njegove bivše supruge ga je zatekla.

"Ja ne znam za to. Svakako, ako je to istina, ja im želim svu sreću i sve najbolje", rekao je Ognjen, a na pitanje da li mu smeta što to što Danijela sa njim nije podijelila lijepe vijesti, kratko je poručio:

"Nemojte da širimo nikakvu priču, ovo je samo moj komentar", izjavio je voditelj Ognjen Amidžić za Informer.

Podsjetimo, na proleće 2021. godine Ognjen Amidžić i Danijela Dimitrovska stavili su tačku na svoj brak u kome su dobili sina Matiju.

Nakon razvoda, voditelj je sreću pronašao pored voditeljke Mine Naumović sa kojom je dobio sina Peruna, dok je manekenka uplovila u vezu sa bivšim fudbalerom Jevremom Kosnićem.

Poslije dvije godine zabavljanja, bivši fudbaler Jevrem Kosnić je vjerio Danijelu, a radosnu vijest voditeljka je danas objavila na Instagramu.

"Da. Neke stvari ne planiraš, samo se dese. Tiho, snažno, zauvijek. Zahvalna sam, srećna, mirna. Jer kad pronađeš ono pravo, znaš da si kod kuće", napisala je ona u objavi.

Pogledajte slike budućeg bračnog para:

