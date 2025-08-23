"Moraju da potpišu dva dokumenta": Mitrović otkrio detalje nove sezone „Pinkovih zvezda“, spomenuo i Karleušu

Željko Mitrović, najavio je novo izdanje muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, otkrivši šta publika može da očekuje ove sezone.

Izvor: Stefan_Stojanovic/MONDO/Stefan Stojanovic

Gostujući u jutarnjem programu, Mitrović je govorio o broju učesnika, dinamici takmičenja i atmosferi koja će obilježiti nove epizode.

Poseban akcenat stavio je na žiri, koji ove godine čine neka od najvećih imena domaće scene Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Violeta Viki Miljković, Dragomir Despić Desingerica i Dragana Stojković Bosanac.

Mitrović je istakao da gledaoce očekuju napete, ali i zabavne situacije među članovima žirija, te da će, uprkos svemu, takmičenje ostati u okvirima fer pleja i jasno definisanih pravila.

"Vidiš da sam ih ostavio na posebnom mjestu. Vidjela si, Desingerica, Bosanac, Zorica, Viki, pa na kraju Karleuša. To je petorka koja je značajna za takav šou, to je najveći talent šou u ovom dijelu Evrope. Prije svega, oglasili smo da je od 14 do 114 godina, svako ko misli da može da pjeva, nije obavezno da ste pjevački majstor. Bitno je da vjerujete u sebe", rekao je Mitrović i dodao:

"Sve zajedno ćemo ocjenjivati. Veoma je mješovit žiri, poprilično su suprostavljeni. U najblažem smislu riječi turbulentno će biti. Varnjičenje će svakako biti, koliko će to izrastati u stvarne sukobe, vidjećemo, oni su mentori kandidatima, ali svakako vjerujem da smo napravili dobar izbor žirija i sama scena, i scenografija, i ono što prati samo takmičenje, biće iznenađenje za sve. Audicije su u toku, preko hiljadu kandidata, finalne audicije. Mi planiramo da će biti između 1.300 do 1.500 kandidata ukupno. Tu ćemo imati brzu selekciju, prvu, već četvrta epizoda svakako biti iz velikog studija, koji radimo u najvećem digitalnom studiju na svijetu. Gosti iznenađenje u samom takmičenju će biti zato što su se prijavili i kao takmičari i neki veoma poznati glumci iz teatra 'Odeon', ali mogu da garantujem regularnost. Produkcija se neće miješati u odluku žirija. Moraju dva dokumenta da potpišu, da neće imati nikakvih slabosti. 'Pinkove zvezde' će trajati 40 nedelja, 40 epizoda, do serija finalnih emisija, a onda i do finala koji je planiran u junu, sljedeće godine."