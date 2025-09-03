Jelena je napravila opšti haos pojavivši se u izazovnoj kombinaciji.
Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se danas u Teatru Odeon, u centru Beograda, kako bi se predstavila medijima i javnosti povodom predstojećeg žiriranja u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde".
Jelena je, kao i obično, odabrala veoma provokativan stajling koji je više otkrivao nego pokrivao, a koji je definitivno svima zapao za oko. Pozirala je okupljenim medijima i fotoreporterima, a potom ušla u prostorije gdje će se prvi put sresti sa Viki Miljković i Draganom Stojkovićem Bosancem nakon njenog napuštanja Granda.
Jelena Karleuša stigla u centar Beograda: Haljina jedva drži silikone, slijedi suočavanje sa Viki i Bosancem
Karleuša je stigla vidno nasmijana i raposložena, a uskoro se očekuje dolazak i ostalih članova žirija.
Podsjetimo, u žiriju Pinkovih zvezda će se, osim Jelene, naći Bosanac, Viki, Desingerica i Zorica Brunclik.