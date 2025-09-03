Kompozitor Dragan Stojković Bosanac je od ove godine član žirija Pinkovih zvezda u kojima je dobio bolje uslove nego u Zvezdama Granda.

Dragan Stojković Bosanac, koji je poslednjih 10 godina bio član žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda, pojavio se na audiciji za Pinkove zvezde u centru Beograda, malo prije Jelene Karleuše i Desingerice, budućih kolega.

Bosanac je sada otkrio zašto je jedno takmičenje zamijenio drugim, a odgovor je onaj o kojem su mediji prethodno spekulisali - bolji uslovi.

"Čuo sam se sa Halidom Bešlićem": Bosanac došao na snimanje s Desingericom i Karleušom, pa opleo po Zvezdama Granda

"Ne nedostaju mi Zvezde Granda. Ja sam profesionalac, i onaj ko me je poželio, ja sam za određene uslove i prihvatio. Nema tu emocija, nema tu ničega, mi smo sarađivali 15-ak godina i ovo ljetos je bio prelazni rok koji sam ja iskoristio. Prešao sam za bolje uslove", rekao je Bosanac, a potom se osvrnuo na izjave pojedinih kolega da je ovim transferom "izdao Sašu Popovića".

"To su gluposti, to je pakost koja nije utemeljena. Ja sam prije svih njih bio u Zvezdama Granda i sa Popovićem se znam mnogo više nego oni, ja sam ispoštovao šta je trebalo da ispoštuje", rekao je Bosanac, a potom rekao šta misli i o izjavama Ane Bekute i Snežane Đurišić da su "iznenađene što je otišao iz Granda".

"Vjerovatno su mislile da sam u ovim godinama potreban samo svojoj ženi kući".

"Čuo sam se sa Halidom Bešlićem"

Bosanac je otkrio i da se čuo sa kolegom Halidom Bešlićem koji je trenutno u bolnici.

"Čuo sam se sa Halidom, djelovao mi je srećno i optimistično, čak smo se i zezali. Ima problem zdravstveni ali djeluje mi da će se to riješiti brzo".