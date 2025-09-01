Izbila svađa zbog drugih žena? Kristijan otkrio razlog raskida s Kristinom, pokupila se i odvela djecu zbog njih dvije

Pobjednik rijalitija "Farma" Kristijan Golubović i njegova nevenčana supruga Kristina Spalević više ne žive zajedno nakon raskida i svađe koju su imali.

Izvor: Kurir TV

Kristijan Golubović se oglasio video snimkom, te je na društvenim mrežama objasnio šta je razlog što su se razišli, pa je pomenuo rijaliti učesnicu Aleksandru Babejić, navodeći da sa njom nema ništa, kao i da je Kristina nasela na priče da su njih dvoje navodno u vezi.

"Prvi je septembar, a svašta sam čuo što se navodi kao razlog da je Kristina otišla. Evo reći ću šta se desilo. Kristina je postala preopterećena svim i svačim, gledala je svašta nešto u rijalitiju dok sam bio i mnogo toga je uticalo da se ovo desi, i na mozak i na tijelo. Kad sam izašao, cijela ona gungula oko pobjede i tako dalje, a onda i odmor na Siciliji, koji je doveo do još većeg razdora.

"Tamo smo poludjeli, deca su nam se porazboljevala. Poslije smo se mi porazboljevali i pale su teške riječi. Kada smo se vratili shvatili smo da ovaj stan uopšte nije prikladan za nas i da u njemu živimo. Počeli smo tada da tražimo drugi stan i desila se dodatna nervoza. Pale su velike uvrede i nekako smo se naljutili jedno na drugo, međutim, mene to uvijek manje drži, a nju duže", ispričao je Kristijan, pa je potom dodao:

"U jednom momentu odlučili smo da napustimo ovaj stan, međutim, tu smo se razilazili sa mišljenjima u smislu, da li da odemo u ovaj kraj ili onaj kraj i tad se desila velika svađa. Uzela je djecu i otišla u taj stan, ja sve to plaćam. Onda dolazi njen rođendan, slavimo ga, međutim mala Aleksandra Babejić dolazi sa cimerkom iz Borče, napušta stan, i dolazi kod nas kući, na naš poziv, da tu pomogne i tako dalje. Ljudi su izmislili da sam ja u vezi sa jednom od te dvije devojke. Tako nastaju problemi. Ja sam čovjek koji trenira, gledao sam da Kristina i ja imamo krov nad glavom, i ta dva dječaka koja mi je rodila. Gledao sam da se skućimo, jer smo do sada dali 100.000 eura na tuđe nekretnine.

Što se te djevojke tiče, nema privlačnosti nikakve, a njen fizički izgled bih ovako prokomentarisao u šali, ne čak ni da je uvrijedim niti bilo šta slično".

