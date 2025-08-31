logo
"Kristijan i ja više ne živimo zajedno": Kristina Spalević potvrdila da je raskinula, otkrila detalje

Autor Ana Živančević
Kristina Spalević i Kristijan Golubović godinama su zajedno, ali su sada odlučili da stave tačku na odnos.

"Kristijan i ja više ne živimo zajedno": Kristina Spalević potvrdila da je raskinula, otkrila detalj Izvor: Kurir TV

Nevjenčana supruga Kristijana Golubovića, Kristina Spalević, oglasila se na društvenim mrežama i otkrila da više ne žive zajedno. Iako nije željela da otkriva razloge raskida, poručila je da su se njihovi putevi razišli, uprkos tome što zajedno imaju dvoje djece.

Pogledajte fotografije Kristine Spalević i Kristijana Golubovića:

"Da stavim tačku na različite spekulacije. Kristijan i ja više ne živimo zajedno. To je sve što ću iznijeti iz naše privatnosti. Ovo objavljujem jer moj javni nastup i vođenje mreža moraju biti usklađeni sa realnom situacijom, a kao neko ko se bavi influensingom, nema potrebe da krijem ovako velike stvari. Razlog zašto ne brišem fotografije nije skrivanje stvarnosti, već činjenica da neću brisati godine iz kojih smo dobili dvoje djece. Prošlost postoji, ali sadašnjost je moja i tako će ostati",  napisala je ona na Instagramu.

Izvor: Instagram printscren/ kristina_spalevic

"Kristina me najbolje poznaje"

Podsjetimo, Kristijan Golubović je nedavno izašao iz rijalitija Farma, gdje je osvojio prvo mjesto, a po izlasku je govorio upravo o Kristini, ističući koliko mu znači i koliko ga dobro razumije.

"Kristina mene najbolje poznaje, zna da ja imam te vulgarno banalne duele sa ženama, ja sam jednostavno takav. Volim da se sa njima konkretno, se*sualno prepirem. To nije umesno kada si u braku, vezi, ali Kristijan ne može za 55 godina da promijeni baš sve... Taj način moje komunikacije sa ženama... Malo ih ogolim, pa vidimo ko je kakva. To su žene koje vole da pričaju o se*su i sa oženjenima", rekao je on tada.

Tagovi

kristijan golubović kristina spalević raskid

