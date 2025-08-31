"Neka je, neka se malo izduva": Kristijan Golubović progovorio o razvodu od Kristine

Kristijan Golubović se nada da će se Kristina Spalević predomisliti i vratiti u njihov dom, kako bi zajedno nastavili kroz život.

Nakon što je Kristina Spalević danas obavijestila javnost da ona i Kristijan Golubović više ne žive zajedno i da je svako krenuo svojim putem, Golubović je potvrdio njene riječi.

Iako se Kristina odselila iz zajedničkog stana, Kristijan kaže da je i dalje voli i da se nada da njena odluka nije konačna.

"Nek se malo izduva, pa mislim da će to sve biti okej", rekao je Golubović za Informer.

Ipak, spreman je za sve što slijedi, pa i da Kristina ostane pri sadašnjem stavu.

"Ja sam sve najteže prošao u životu i uvijek mi je bilo bolje i ljepše u budućnosti. Ako i ne bude željela da tu budućnost podijeli sa mnom molim lijepo, život teče dalje!", zaključio je Golubović.

