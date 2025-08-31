Kristijan Golubović se nada da će se Kristina Spalević predomisliti i vratiti u njihov dom, kako bi zajedno nastavili kroz život.
Nakon što je Kristina Spalević danas obavijestila javnost da ona i Kristijan Golubović više ne žive zajedno i da je svako krenuo svojim putem, Golubović je potvrdio njene riječi.
Iako se Kristina odselila iz zajedničkog stana, Kristijan kaže da je i dalje voli i da se nada da njena odluka nije konačna.
"Neka je, neka se malo izduva": Kristijan Golubović progovorio o razvodu od Kristine
"Nek se malo izduva, pa mislim da će to sve biti okej", rekao je Golubović za Informer.
Ipak, spreman je za sve što slijedi, pa i da Kristina ostane pri sadašnjem stavu.
"Ja sam sve najteže prošao u životu i uvijek mi je bilo bolje i ljepše u budućnosti. Ako i ne bude željela da tu budućnost podijeli sa mnom molim lijepo, život teče dalje!", zaključio je Golubović.
