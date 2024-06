"ODAKLE JOJ PRAVO TO DA RADI?" Pjevač ljutito o Barbari i mlađim kolegama: Kriminalno, prave nas budalama

Šako Polumenta reagovao je na to što mlađe kolege na nastupima pjevaju njegove pesme, a potkačio je i autore numera.

Pjevač Šako Polumenta, koji je nedavno progovorio o Dušku Tošiću, privodi kraju pripreme za novi album na kojem je vrijedno radio četiri godine. On još uvijek razmišlja da li će pred ljeto objaviti sve pesme ili će ipak puštati jednu po jednu.

Mnoge njegove kolege su objavili nove albume, ali on smatra da se niko nije posebno izdvojio i da danas bolje prolaze oni pjevači koji pjevaju tuđe pjesme. To ga i ljuti, jer smatra da autori nisu korektni što numere koje su već nekom prodali daju mlađim kolegama.

Na pitanje novinara da je jedna od onih koje su snimile kavere i Barbara Bobak, koja sada ima i svoj album, Polumenta nije imao riječi hvale: "Ja sam se drznuo prije godinu i po, dvije i rekao da ovo nije fer od strane naših saradnika, tačnije autora. Barbara u tim svjim kompilacijama pjeva moje pjesme i ona to lijepo radi, ali odakle pravo? Nije ona jedina, ima i velikih pjevača koji to rade. Odakle pravo autorima da prodaju nekom drugom nešto što sam ja kupio? Ovo je kriminalno, baš nije fer. Toliko uožiš sebe i novca, vremena, truda da od pjesme napraviš hit i neko to uzme i samo prepjeva", istakao je Šako i dodao:

"Ja sam putovao iz Bijelog polja u Beograd prije 30 godina kada sam počinjao, nisam imao novca da se rasipam, trebalo je odvojiti od usta da bi se uzela pjesma i sad neko bez pitanja uzme te pjesme i igra se. Ti pjevači nemaju ni album iza sebe, a na gostovanjima uzimaju nekad čak i više od visokorangiranih pjevača. Žive od naših djela. Ja sam negodovao, ali se onda autori javljaju i kažu: 'To je dobro za tebe'. Ma šta je dobro za mene, pjesma je prošla. Autori na taj način ponižavaju pjevače koji su ostavili život na terenu. Lako je sad nekome da snimi nešto za šta sam se ja mučio mjesecima i pjevao po klubovima, pa na gostovanjima, po terenu kad ljudi zavole pjesmu, neko se napravi pametan i snimi istu. Prave nas budalama", ljutito je rekao pjevač u intervjuu za magazin Svet.

