ŠAKO DAO SAVJET TOŠIĆU NAKON PORUKA SA SEVERINOM: "Mora drugačije da..." Opleo i po bratancu Dadu: Odakle mu pravo?

Pjevač Šako Polumenta progovorio je o aktuelnim tema na estradi, razvodima i prepiskama fudbalera Duška Tošića sa pjevačicom Severinom.

Na samom početku dotako se svoje karijere i života, te rekao da priprema velike koncerte u arenama širom regiona.

Mislim da sam se potrudio, malo je reći da je moja karijera toliko bogata, da sam ja negdje - tamo - ovamo... Uvijek sam tu negdje gdje treba, a mislim da je ova godina posebna, osim toga što imam jako dobre pjesme, poradio sam na sakupljanju svog tima. Došlo je zrelo vrijeme visoke karijere, visoke pozicije, solističkih koncerata. Prija mi to, želim da konačno ta Arena bude moja.... Pjevao sam skoro i Zagrebu u Areni, bilo je neko veče, tako da sam osjetio neki izazov...

U svojoj karijeri susreo se sa mnogo problema i skandala, ali je porodicu uspio da očuva. Nedavno su se njegovi najbliži članovi pojavili u njegovom spotu, a o toj temi posebno je bio emotivan.

To je stvar zadovoljstva, to je moja porodica, moj san, moj život. Cio život sam posvetio njima, ta trasa koja je otvorena i kojom sam gazio kroz trnje i vjetrove i oluje, svašta nešto se dešavalo u mom životu, sve neko padanje, spoticanja.... To će ostati iza mene, Bože zdravlja da živim još mnogo, mnogo godina i da se divim tom svom uspjehu. Prije neki dan je moja unuka Klea proslavila 1. rođendan, ja nisam bio, bio sam spriječen, ali nadoknadiću zato što mi Melani, moje najomiljenije unuče, slavi 11. juna rođendan...

Njegov bratanac Dado, nedavno je govorio o njegovim skandalima i za to baš i nije imao pohvalne riječi.

Sada je Šako priznao da se nije čuo sa njim, kao i da je Dado pretjerao, ali da mu je sve oprostio.

Nema tu šta da se čujemo, jednostavno zna se ko je stariji i kod nas nema rasprave. To je dom, to je kuća i to se čuva... Ne znam odakle njemu da on može da priča o mom životu, ja nisam pričao o njegovom, mene ako pitate svi vi da pričam o njegovom životu ja ću reći sve najljepše i tu stanuje naše pleme, naš život, jedno cijelo djetinjstvo, jedan rad koji sam ja pokrenuo cijelu svoju priču, snagu, da ga dovedem do pozicije do koje je došao sada. Nesvjesno je on to rekao sigurno, ali opet je on dio moje porodice, mog života i ja sam tu priču zatvorio - rekao je Šako.

Posljednjih dana aktuelna tema u medijima su i prepiske koje je Duško slao Severini, zbog čega je često na meti zbijanja šala. Šako je dao svoj sud i otkrio šta misli o Duškovom pokušaja koketiranja sa pjevačicom:

Ja sam davao sebe svakom, ja to ne krijem, a snaga moje pordice je tu koja je i mene podigla. U ono vrijeme, doći iz Bijelog polja, nas pet brata i jedna sestra, bez novca i graditi karijeru, i biti najvjerniji muž na svijetu - ne možeš, ne možeš kada je oko tebe toliko lijep svijet. Kad je fokusirano sve ka tebi, svi pjevaju moje pjesme, ne možeš da se odbraniš na taj lijepi svijet - rekao je i dodao za Duška:

Njega cijenim kao fudbalera dobrog, mislim da je dobar roditelj, pa zgodan je frajer šta ima veze, Duško mora još da gazi - rekao je Polumenta, a na konstataciju novinara da mu "poruke kod Severine baš nešto i nisu dobro prošle", Šako se našalio:

Pa možda nije lijepo pisao, moraš malo drugačije da pišeš, da dođeš do nečega.