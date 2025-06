Pjevačica konačno progovorila o tajnoj vezi sa Borom Čorbom, godinama je ćutala: "Bio je lijep kao lutka"

Pjevačica Maja Odžaklievska otkrila je da je bila u emotivnoj vezi sa čuvenim rokerom Borom Čorbom.

Maja Odžaklievska je evocirala uspomene, i otkrila do sada nepoznate detalje o kojima nikada ranije nije govorila u javnosti.

"Zabavljali smo se! Ja sam tada išla na Beogradsko proljeće. Bio je dobar kao dobar dan! Divan čovjek, staložen, pristojan, talentovan", rekla je pjevačica u emisiji na K1, na šta se odmah nadovezala Suzana Mančić: "Bio je lijep kao lutka."

Maja Odžaklievska otkrila je da vjeruje kako joj je Bora posvetio stih iz pjesme "Dva dinara, druže", i to upravo onaj koji glasi:

"Kost u grlu, koliko košta kad unutra plačem..." rekla je ona u emisiji "Spika i prilika" na K1 televiziji.

O ovoj ljubavi ranije je pričala i pjevačica Maja Nikolić, koja je tada otkrila detalje:

"Majo, oprosti mi što ću da kažem sad ovu tajnu dugu preko 50 godina. Maja Odžaklievska je bila njegova velika ljubav kad su bili baš mladi, on onako visok, zgodan, a ona sa svojih 1,55 bili su parekselans par. Sve je prštalo od emocija i ljubavi između njih dvoje. Pjesmu 'Neke su žene pratile vojnike' je posvetio njoj", rekla je tada Nikolićeva.

Međutim, Odžaklievska je nakon toga prokomentarisala ove navode, i istakla da to nema veze sa istinom. "Da sam ja bila velika ljubav Bore Đorđevića vi biste to do sada znali. Nemojte se hvatati za izjave Maje Nikolić. To je moj komentar", rekla je pjevačica tada za Informer, ali je sada ipak riješila da sve prizna.

