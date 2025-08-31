Kolika je penzija Zorice Brunclik? Godinama ju je priželjkivala, a iznos nije zanemarljiv

Miroljub Aranđelović Kemiš i Zorica Brunclik žive u luksuzu, a pjevačica ima i dodatni izvor prihoda.

Izvor: YouTube/RTS Šou program - Zvanični kanal

Pjevačici Zorici Brunclik nacionalna penzija izmakla je 2013. godine, ali joj je konačno dodijeljena 2021. Iako je time stekla pravo na ovaj vid priznanja, sama Zorica ističe da joj penzija ima više simbolično nego materijalno značenje. Za nju ta penzija ima posebnu, višu vrijednost, jer predstavlja priznanje, poštovanje njenog lika i djela, kao i zahvalnost za doprinos kulturi.

Kolika je nacionalna penzija?

Nacionalna penzija dodjeljuje se u visini jedne prosječne zarade bez poreza i doprinosa, što kod umjetnika iznosi u prosjeku 73.114 dinara.

Zorica je tom prilikom dala kratku izjavu i otkrila kako danas živi:

"Penzionisana sam kao istaknuti umjetnik. Vrlo sam privilegovana. Bog me počastio da budem talentovana, da se bavim poslom koji volim, da mogu od njega lijepo da živim i da oko mene svi dobro žive. To je zaista privilegija. Naša profesija je jedina profesija, pored svještenika, koja može da se bavi svojim poslom i nakon penzionisanja, dok te služe grlo i noge", istakla je Zorica Brunclik, koja iza sebe ima izuzetno dug staž na estradi.