Bivši pričao da ga je varala sa kolegom: Isplivala slika s vjenčanja Vesne Zmijanac, nećete prepoznati ni nju ni Kemiša

Miroljub Aranđelović Kemiš je nedavno proslavio 40 godina braka sa Zoricom Brunclik - prije nje, volio ovu pjevačicu

Pjevačica Zorica Brunclik je nedavno proslavila 40 godina braka sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, kojem je to drugi brak.

On je tokom osamdesetih godina bio oženjen Vesnom Zmijanac. Pjevačica je jednom prilikom otkrila i zašto je došlo do razvoda.

"Za mene su to bile lijepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lijepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lijepa uspomena“, izjavila je svojevremeno Vesna, koja je nešto kasnije stupila u odnos sa Vladom Jovanovićem, ocem pjevačice Nikolije Jovanović.

Aranđelović je 1987. godine, detaljno objasnio zašto je ostavio Zmijančevu i naveo da je njegova nova supruga trpela stravične posljedice. Riječ je o Miroljubovom otvrenom pismu objavljenom u jednom nedeljniku, a u kojem, između ostalog, piše:

"Dragan Stojković Bosanac, Tahir Turkalić i ja bili smo dugogodišnji nerazdvojni saradnici u poslu i privatnom životu. Zajednički smo radili mnoge projekte, a motiv nam je bio kreiranje novog zvuka u narodnoj muzici. Kao primjer takve nesebične saradnje mogu da navedem da sam Dragana Stojkovića čak pozvao da svira i na ploči moje tadašnje supruge Vesne Zmijanac. U to vrijjeme, Dragan Stojković nam je bio kućni prijatelj i on je zaista jedini čovjek u koga ne bih posumnjao da bi mi se ikada miješao u brak, a naknadno sam saznao da je u oktobru pretprošle godine (1985) već bio sa Vesnom, kao i poslije toga. U novembru sam se sporazumno rastao s Vesnom Zmijanac, saznavši za njene mnogobrojne avanture", naveo je aranžer i dodao da su muke za njega počele tek poslije razlaza sa Zmijančevom.

Ovim sam želio da okončam jedan ružan period u mom životu. Početkom decembra sam se iselio iz zajedničkog stana u Lješkoj ulici, a u januaru, kada sam došao po svoje stvari, u stanu sam zatekao novoimenovanog urednika propagande PGP RTB u vrlo domaćoj atmosferi (u gaćama). O njemu, inače, imam vrlo pozitivno mišljenje, kao vrlo sposobnom propagandisti, koji svesrdnim anagažovanjem može mnogo da učini na afirmaciji nekog pjevača (primjer Vesne Zmijanac)".

