Mitroviću tražila 2 Filipinca, pa otišla na medeni mjesec: Zoricu i Kemiša u hotelu gdje je noć 1.500 € sačekala poruka

Legendarna pjevačica Zorica Brunclik i njen suprug, istaknuti umjetnik i producent Miroljub Aranđelović Kemiš, obilježili su 40 godina braka obnovom bračnih zavjeta, a njihova djeca su im priredila iznenađenje koje će zauvijek pamtiti.

Tokom obnove bračnih zavjeta, Zorica Brunclik i Kemiš su na poklon od djece dobili putovanje u Veneciju, grad romantike i kanala, uz luksuzni smještaj u čuvenom hotelu The Gritti Palace, gdje noćenje košta preko 1.500 eura.

Kada su ušli u svoju sobu sa pogledom na Veliki kanal, dočekali su ih šampanjac, jagode u čokoladi i emotivna poruka:

"Od srca čestitamo na 40 godina ljubavi, uživajte u medenim danima! Sa puno ljubavi, vaša djeca", pisalo je u poruci.

Tokom boravka, Zorica i Kemiš su uživali u svim čarima Venecije , vozili se gondolom kroz uske kanale, šetali mostovima ispod kojih odjekuje šum vode i nazdravljali zalascima sunca. A sve to kao podsjećanje da prava ljubav ne poznaje godine, već samo trenutke koje čuva zauvijek.

"Venecija nas je dočekala u svom najlepšem izdanju, a u srcu samo ljubav. Poklon naše djece, putovanje za pamćenje povodom obnove naših zavjeta. Ljubav se ne mjeri godinama, već trenucima koje zajedno stvaramo", napisao je jedan od najdugovječnijih bračnih parova na estradi.

Pogledajte kadrove koje je Zorica podijelila na instagramu:

Iako su medeni dani prošli u znaku romantike, Zoricu i Kemiša sada čekaju velike obaveze, jer je ona, pored brojnih nastupa, i član žirija velikog muzičkog formata "Pinkove zvezde", a pred njima je sezona puna izazova i novih talenata.

Podsetimo, Željko Mitrović objavio je na Instagramu kako potpisuje ugovor sa pjevačicom Zoricom Brunclik, a potom je otkrio niz detalja i njenih zahtjeva:

"Ovo je bio najkomplikovaniji ugovor, jer je rajder lista bila takva kao kod Lejdi Gage i Madone zajedno. Onda da pri potpisivanju ugovora ja budem u bijelom... Apartman u kojem se sprema treba da okrečimo u roze, da apartman bude pun cvijeća, ko zna koliko cvijeća... Da u apartmanu budu stalno frizer i šminker i da budu uvijek dva Filipinca i da joj masiraju stopala, ako je moguće i u toku programa. Da konobar koji služi ima povez preko očiju, pink rukavice i parfem Chanel Blue. Onda tražila je da joj na svakih pola sata donose sveže cijeđeni sok od tartufa i naravno da je helikopterom dovozimo i odvozimo sa snimanja. Madona i Lejdi Gaga zajedno nisu mogle ovakvu rajder listu da traže, ali Zoko, za tebe sve", rekao je Mitrović za "Pink".

