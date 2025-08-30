logo
Priveden Kristijan Golubović: Vozio bez dozvole, sudiji rekao da su mu dokumenta spalili na Kosovu

Priveden Kristijan Golubović: Vozio bez dozvole, sudiji rekao da su mu dokumenta spalili na Kosovu

Autor Dragana Tomašević
0

Kristijan Golubović priveden zbog vožnje bez dozvole, pred sudijom se branio da su mu dokumenta spaljena na Kosovu

Priveden Kristijan Golubović: Vozio bez dozvole Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Saobraćajna policija zaustavila je noćas kod Mosta na Adi tokom rutinske kontrole automobil, za čijim volanom je bio rijaliti učesnik Kristijan Golubović, koji je upravljao vozilom bez vozačke dozvole.

Patrola ga je zbog toga odmah privela u PS Savski venac, gdje je izveden pred dežurnog sudiju za prekršaje.

Nova prenosi da se Golubović  pred sudijom branio tvrdnjama da su mu dokumenta, uključujući i vozačku dozvolu "spalili šiptari" dok je bio na Kosovu.

Protiv njega će, navodno, biti podnijeta prekršajna prijava u redovnom postupku, a Golubović se nije oglašavao ovim povodom.

