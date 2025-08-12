Trudna Kristina Spalević? Kristijan nakon Farme rekao da hoće još jedno dete, sad objavio prepisku

Kristijan i Kristina se ne razdvajaju nakon završetka rijalitija.
Kontroverzni rijaliti učesnik Kristijan Golubović u nekoliko navrata je nakon izlaska sa Farma rekao da želi treće dete sa Kristinom.
Čini se da na tome i rade, ako je suditi po privatnoj prepisci koju je i sam Kristijan objavio na društvenoj mreži Instagram.
Spalevićeva se u porukama hvalila da je smršala, a onda se Kristijan našalio sa njom.
Golubović joj je rekao kako će uskoro ostati trudna i da će ponovo vratiti svoju pređašnju kilažu.Izvor: Instagram
"E, nisam ti rekla, 71,5 kilograma imam, a prošli ponedeljak 73,5", napisala je Kristina, na šta joj je Kristijan odmah odgovorio u svom stilu:
"Bravo! Ali... Na***ao sam te, uskoro ćeš imati 100 kilograma opet!"