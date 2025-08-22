Nekadašnji zatvorenik i učesnik rijaliti programa Kristijan Golubović nakon duge pauze se vraća sportu, pošto će se boriti na bokserskom spektakl u Beogradu.

Izvor: Youtube printscreen / Pink

Mađarska promocija HBK, odnosno "Hell Boxing Kings" počela je na društvenim mrežama da reklamira bokserski spektakl u beogradskoj hali "Ranko Žeravica", a publika u Srbiji gledaće povratak Kristijana Golubovića u ring! Rijaliti učesnik vratiće se borbi nakon deseta godina i poraza od Albanca Agima Abdulahua, protiv kojeg se po MMA pravilima borio u Beču.

Za sada nema više detalja o Golubovićevom meču, ali je jasno da će njegovo pojavljivanje u ringu biti jedan od najzanimljivijih detalja večeri. Mnogobrojni ljubitelji borilačkih sportova, ali i rijaliti programa, pokušaće da dođu do karte za ovaj događaj da bi na djelu vidjeli Kristijana. Još se ne zna ko će mu biti rival, ali to za Kristijana Golubovića i nije previše važno - on je i ranije lako pristajao na mečeve.

Prije nekoliko godina, Golubović je pričao da je pristao na MMA borbu protiv Albanca iz Hrvatske koji mu je ponudio 10 hiljada eura za ulazak u oktagon. "Pozdrav druže, ja sam Albanac iz Hrvatske i spreman sam da platim 10.000 eura za MMA meč s tobom u ringu... Ako si zainteresovan mogu da ti uplatim polovinu, a ostalo kada dođem u Beograd i donesem... Pozdrav", glasila je poruka koju je Kristijan dobio i on je pristao: "Čuo sam se sa tim dečkom i pristao sam na njegovu ponudu. Još uvijek mi nije poslao taj avans od 5.000 eura. On je ponudio 10.000 samo da ja izađem na megdan, plus novac od sponzora, ulaznica i ostalo. Datum, vrijeme i mjesto borbe još uvijek nisu poznati. On će doći prvo u Beograd da me zvanično izazove i uplati pripreme za meč polovinom novca".Organizacija HBK poznata je po organizaciji mečeva poznatih ličnosti, pa moguće da Kristijan Golubović za rivala dobije neku javnu ličnost. Sličan slučaj mogao bi da bude i sa drugim poznatim licem koje je najavljeno. Pored Kristijana Golubovića, u ring će ući i Vuk Mob, muzičar i rijaliti učesnik koji je više puta isticao da želi da se oproba u borilačkim sportovima. Šansu da boksuje dobiće i Nađa Milijančević, koja se poslednjih godina oprobala u brojnim borilačkim sportovima i kroz karijeru ima nekoliko impresivnih rezultata.

Takođe, beogradska publika će u hali "Ranko Žeravica" videti Marka Cvetanovića i Vladana Babića, a stiče se utisak da je to samo početak. U narednom periodu pojaviće se još boraca koji će svojim nastupom uveličati događaj u Beogradu, pa nema sumnje da će ovo biti spektakl za sve ljubitelje borilačkih sportova.