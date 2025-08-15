Isplivala istina, bivši zadrugari od TikToka zarađuju po 50.000 €: Za 5 min na račun im legne 180 eura

Neki od poznatih rijaliti igrača kao što su Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Kristijan Golubović, Miljana Kulić i mnogi drugi riješili su da po završenom učešću u rijalitiju igraju mečeve na društvenoj mreži TikTok.

Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official

Mnogi rijaliti učesnici nakon stečene slave pred kamerama odlučuju da se posvete svojim profilima na društvenim mrežama, pa od toga dosta zarađuju.

Neki od poznatih rijaliti igrača kao što su Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Kristijan Golubović, Miljana Kulić i mnogi drugi riješili su da po završenom učešću u rijalitiju igraju mečeve na društvenoj mreži TikTok. Međutim, zaradu na društvenim mrežama kriju kao zmija noge.

Filip Đukić Ana Spasojević Baki Bora Sanatana Magazin In

Izvor: Youtube printscreen / Pink

Nedavno su se među najhrabrijima istakli Kristijan Golubović, Mina Vrbaški i Ana Spasojević kada su u emisiji "Magazin In" priznali koliko novca zarađuju od mečeva na društvenoj mreži TikTok.

"Ja sam prekjuče ušao, bio sam 43 minuta i zaradio sam 180 eura", rekao je Kristijan Golubović tada.

Kristijan Golubović Magazin In

Izvor: Youtube printscreen / Pink

"Ja sam za dvije godine podigla preko 20.000 eura. To je meč koji igraš sa ljudima, ti sa svojim ponašanjem kupiš druge ljude koji će da ti ubacaju novac", rekla je Mina Vrbaški.

"To je kao da javno ideš na piće sa simpatizerom i on ti plaća piće" objasnio je Kristijan.

"Ja sam zaradila mnogo, preko 50.000 eura za pet godina.Ja nisam samo strimer, ja sam isto gifter, bacila sam oko 20.000 hiljada eura. Nekad je svađa, rasprava, nekada je samo izazov", rekla je Ana Spasojević.

Podsjetimo, mnogi od njih su učestvovali u rijalitiju "Elita" gdje su se veoma visoko plasirali, te osvojili vrijedne nagrade. Pored nagrada, dobili su i svoje honorare koje su trošili na luksuz, ali i u pokretanje privatnih biznisa.

Pogledajte još kadrova iz emisije Magazin In: